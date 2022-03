Positiver Corona-Test: Kwasniok muss Zwangspause einlegen

Schlechte Nachrichten für den SC Paderborn: Mindestens diese Woche muss der Zweitligist ohne seinen Trainer auskommen.

Lukas Kwasniok wird beim SC Paderborn die "Trainingseinheiten in dieser Woche nicht leiten können". Grund dafür ist, dass sich der Coach mit dem Coronavirus infiziert hat. Das teilten die Ostwestfalen am Dienstagvormittag mit.

Teilnahme am Spiel beim HSV möglich

Der 40-jährige Kwasniok hat sich laut Vereinsangaben bereits in Quarantäne begeben. Da gerade Länderspielpause ist, könnte es aber sein, dass der Trainer die Vorbereitung auf das Gastspiel beim Hamburger SV (Samstag, 2. April, 13.30 Uhr) bereits wieder leiten kann.

Noch Mitte Dezember galt Kwasniok als einziger ungeimpfter Trainer in den deutschen Profiligen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er mehrfach öffentlich kundgetan, eine Impfung gegen COVID-19 aus persönlichen Gründen abzulehnen. Wie sein aktueller Impfstatus lautet, ist nicht bekannt.

Am Sonntag stand Kwasniok bei der 0:1-Niederlage seiner Paderborner in Regensburg an der Seitenlinie. Vorerst wird wohl sein Co-Trainer Frank Fröhling übernehmen.