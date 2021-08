Positive Corona-Tests sorgen für Aufregung beim BVB

Gleich doppelt hat es Borussia Dortmund am Dienstag erwischt: Erst verkündete der Klub den Positiv-Test von Thomas Meunier, am Nachmittag dann den von Julian Brandt. Die Schilderung eines turbulenten Tages für den BVB.

Bis zu diesem Dienstag war Borussia Dortmund, was Infektionen im Mannschaftskreis angeht, vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die wenigen Positiv-Fälle, die es im Kader gab, waren auf Ansteckungen außerhalb des Trainings- und Spielbetriebs zurückzuführen. Etwa bei der externen Reha, wie bei Axel Witsel. Oder - wie Reinier - bei der Nationalmannschaft. Doch am Dienstag traf es den BVB gleich doppelt: Erst verkündete der Klub das positive Ergebnis von Thomas Meunier, am Nachmittag fiel auch das Testergebnis von Julian Brandt positiv aus. Beide Profis begaben sich nach Erhalt ihrer Ergebnisse umgehend in häusliche Isolation.

Öffentliches Training abgesagt

In Absprache mit dem Dortmunder Gesundheitsamt strich der BVB das eigentlich für den Nachmittag geplante öffentliche Training. Rund 280 Fans weilten bereits auf der Anlage des Jugendstadions und warteten auf ihre Stars, als Stadionsprecher Nobby Dickel vor sie trat und die Absage verkündete. Leicht ist der Borussia dieser Schritt nicht gefallen. Zum ersten Mal überhaupt seit Beginn der Pandemie hatte der Klub die Tore auf dem Trainingsgelände im Stadtteil Brackel wieder für seine Fans geöffnet. Umso bitterer war die Absage für all jene, die eins der verlosten Tickets ergattert hatten und unverrichteter Dinge wieder abreisen mussten.

"Es tut uns in der Seele weh, dass wir die öffentliche Einheit wegen des gerade eben erst eingetroffenen Testergebnisses kurzfristig absagen mussten", teilte der BVB via Twitter mit und versprach, die Einheit schon "bald" nachholen zu wollen. Alle Fans, die Dienstag vor Ort waren, sollen dann erneut eingeladen werden.

Sportlich haben die beiden positiven Tests zunächst keine Auswirkungen, die über den Ausfall der beiden Spieler hinausgehen. Das DFB-Pokalspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ist nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Der BVB durfte am Dienstag trainieren - nur eben nicht im öffentlichen Raum. Freiwillig verschärfte der Klub die Vorsichtsmaßnahmen und sensibilisierte seine Profis erneut, sich auch in der Freizeit extrem vorsichtig zu verhalten.

Leichte bis gar keine Symptome

Meunier war noch vor der Abreise nach Dortmund am vergangenen Samstag negativ getestet worden. Am Montag dann erschien er mit leichten Symptomen zur Testung und fuhr anschließend wieder nach Hause, um dort vor dem Training für die EM-Nachzügler auf das Ergebnis zu warten. Einen Kontakt zu den Mitspielern gab es seit der Rückreise nicht. Gleiches gilt für Brandt, der symptomfrei ist - und umso überraschter über das positive Testergebnis war, nachdem er sich am Dienstagvormittag hatte testen lassen.

Aktuell geht der BVB davon aus, dass sich beide Spieler im privaten Bereich angesteckt haben. Vor dem Pokalspiel wird der gesamte Kader ein weiteres Mal getestet. Sollte es bei dieser Testreihe zu weiteren positiven Ergebnissen kommen, dürfte die Lage mit Blick auf die Pokalpartie neu bewertet werden müssen.

Hohe Impfquote im BVB-Lager

An mangelnder Impfbereitschaft in der Mannschaft soll es unterdessen nicht liegen, dass es diesmal gleich zwei Spieler traf. "Bei den Spielern haben wir eine hohe Quote von 90 Prozent, die erstgeimpft sind. Noch besser sind wir bei den Trainern und Betreuern, wo wir eine Quote von 100 Prozent der Erstgeimpften haben", hatte Mannschaftsarzt Lars Lippelt in der vergangenen Woche gesagt. Viele seien bereits doppelt geimpft, vereinzelt sei das aber aus Priorisierungs- und Zeigründen noch nicht möglich gewesen.

Personell bedeuten die Ausfälle von Meunier und Brandt ein erneutes Verschärfen der ohnehin angespannten Situation, zumal auch Emre Can (Wadenprobleme) am Dienstag noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren konnte. Mittelfeldspieler Brandt, der bis zu seinem Positiv-Test die komplette Vorbereitung absolvieren konnte, galt als Startelf-Kandidat für das erste Pflichtspiel unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose.