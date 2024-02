Gutes Omen für die EM-Quali? Gladbachs Sauck zeigt Portugal Grenzen auf

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat den Algarve Cup mit einem 3:0 gegen Gastgeber Portugal beschlossen. Dabei erfüllte das Team auch den Wunsch von Nationalcoach Michael Prus.

Er war an allen drei deutschen Toren direkt beteiligt: Kilian Sauck. Getty Images

Schlechter hätte die deutsche U 17 nicht in den Algarve Cup starten können, nach dem 0:7 gegen Spanien war Schlimmes befürchtet worden. Doch der neue Jahrgang des amtierenden Welt- und Europameisters gab die Antwort in den Partien gegen die Niederlande und Portugal. Am Montag hatten die DFB-Junioren verdient mit 3:1 gegen Oranje gewonnen. Nationalcoach Michael Prus formulierte hinterher einen Wunsch: "Natürlich möchten wir die Leistung aus dem Niederlande-Spiel bestätigen."

Und das gelang seiner Mannschaft eindrucksvoll: Zum Abschluss des Turniers in Portugal gewann die DFB-Auswahl mit 3:0 gegen den Gastgeber. Wie schon gegen die Niederlande war die Prus-Elf vom Start weg hellwach und legte eine starke erste Hälfte hin. Den Bann brach nach 23 Minuten der bärenstarke Kilian Sauck von Borussia Mönchengladbach, der die sehenswerte Vorlage von Leverkusens Francis Onyeka eiskalt zur Führung nutzte: Onyeka hatte nach dem gewonnenen Eins-gegen-eins mit Übersicht abgelegt, Sauck aus rund 15 Metern ins lange Eck vollstreckt.

Damit gab sich die DFB-Auswahl allerdings keineswegs zufrieden. Beim zweiten Treffer war es die gleiche Ko-Produktion - allerdings umgekehrt: Sauck drang in den Strafraum, wo er von einem portugiesischen Verteidiger gelegt wurde, Onyeka vollendete den gepfiffenen Elfmeter ins linke untere Eck (31.). Mit einem 2:0 ging es auch in die Pause.

Kein Einbruch nach der Pause - Sauck wieder Vorbereiter

Einen Einbruch gab es nach dem Seitenwechsel nicht. Gegen die Niederlande hatte sich Prus' Team noch das 1:3 gefangen, diesmal legten Onyeka & Co. selbst nach. Und wieder hatte Sauck seine Füße im Spiel - der Gladbacher setzte Leverkusens Mittelfeldspieler Montrell Culbreath in Szene, der aus kurzer Entfernung den portugiesischen Torhüter düpierte (57.).

Portugal probierte es in der letzten halben Stunde nochmal, konnte das Abwehr-Bollwerk der deutschen Mannschaft aber nicht mehr überwinden. Es blieb beim verdienten 3:0-Erfolg für die DFB-Junioren.

Mindestens das gute Gefühl wird Prus mitnehmen. Schon im Vorfeld hatte er erklärt: "Das Spiel hat natürlich einen besonderen Reiz, da wir im März im Rahmen der EM-Qualifikation erneut auf diese Mannschaft treffen werden." Tatsächlich steht ein schnelles Wiedersehen an: Vom 17. bis 27. März reisen die DFB-Junioren erneut nach Portugal, wo die zweite Runde der EM-Qualifikation ansteht.

Neben dem Gastgeber sind Kroatien und Irland deutsche Gegner. Die acht Gruppensieger der Qualifikationsrunde sowie die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde, die vom 20. Mai bis 5. Juni 2024 in Zypern stattfindet.