Doppelpack samt Freistoßtor: BVB-Talent Cherny rehabilitiert deutsche U 17

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat sich beim Algarve Cup zwei Tage nach dem ernüchternden 0:7 gegen Spanien zurückgemeldet: Das Team von Nationalcoach Michael Prus gewann gegen die Niederlande mit 3:1.

Es war ein Ergebnis, das für Schlagzeilen sorgte: Die deutsche U 17 hatte am Samstag im portugiesischen Albufeira mit 0:7 gegen Spanien verloren - bereits zur Pause hatten die DFB-Talente mit 0:5 zurückgelegen. Umso mehr wollte die Mannschaft von Trainer Michael Prus im zweiten Spiel beim Algarve Cup zeigen, dass sie es besser kann. Am Ende stand ein verdientes 3:1 gegen die Niederlande.

Vom Start weg zeigte sich die Prus-Elf deutlich stabiler als noch gegen die Spanier. Die Offensivbemühungen der DFB-Auswahl wurden auch früh belohnt: Nach einem Foul an Montrell Culbreath (Bayer 04 Leverkusen) im Strafraum gab es Elfmeter für Deutschland, den BVB-Talent Nick Cherny zwar nicht verwandeln konnte - mit dem Nachschuss aber überwand er den Oranje-Keeper (13.).

Mit der Sicherheit der Führung im Rücken steigerte sich die deutsche U 17 und kam noch vor dem Ende der ersten halben Stunde zum 2:0. Diesmal war Cherny Vorlagengeber, seine Flanke verwertete Augsburgs Mittelfeldspieler Franz Bleicher (26.). Den sehenswerten Schlusspunkt des ersten Abschnitts setzte wieder Cherny, der einen Freistoß von der linken Seite maßgenau ins rechte obere Eck setzte (45.).

Nur Nieuwenhuijs trifft für Oranje - Jetzt wartet Portugal

Die Niederländer waren gefordert und traten nach dem Seitenwechsel mit einem anderen Gesicht auf. Sie drängten auf ihren ersten Treffer, den Vitesse-Angreifer Luc Nieuwenhuijs in der 67. Minute auch besorgen sollte. Wer allerdings befürchtete, die DFB-Elf würde daraufhin einbrechen, wurde eines Besseren belehrt. Bis zum Ende behauptete die deutsche Mannschaft den Zwei-Tore-Vorsprung. Nach dem ersten verdienten Sieg in Portugal wartet zum Abschluss des Turniers am Mittwoch (12 Uhr) in Almancil das Duell mit dem Gastgeber.

Dabei geht es darum, weiteres Selbstvertrauen zu tanken: Vom 17. bis 27. März steht für Prus' Mannschaft - erneut in Portugal - schließlich die zweite Runde der EM-Qualifikation gegen die Gastgeber, Kroatien und Irland an. Die acht Gruppensieger der Qualifikationsrunde sowie die sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde, die vom 20. Mai bis 5. Juni in Zypern ausgespielt wird.