0:7 gegen Spanien: Deutsche U 17 kassiert heftige Pleite zum Jahresauftakt

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat zum Jahresauftakt beim Algarve Cup eine krachende Niederlage kassiert und kam gegen Spanien mit 0:7 unter die Räder.

Mit dem Team, das Ende 2023 die U-17-Weltmeisterschaft gewinnen konnte, hatte die Elf von Trainer Michael Prus nichts mehr gemein, als es zum Auftakt des Algarve Cups gegen Spanien ging.

Bereits in der ersten Halbzeit schraubten die Spanier das Ergebnis durch Paulo Iago (16.), einen Dreierpack von Guille Fernandez (22., 30., 45.+1) sowie Adrian Aruncio (24.) zu einem 5:0 in die Höhe und machten vor dem Seitenwechsel bereits alles klar.

Direkt nach Wiederanpfiff machte erneut Fernandez (46.) mit seinem vierten Treffer des Tages das halbe Dutzend voll. Für den Endstand sorgte schließlich Sydney Ehizogie (69.).

Spielinfo Stadion Estadio Municipal de Albufeira mehr Infos

Damit ist der Auftakt in den Algarve Cup in Portugal vor 183 Zuschauern alles andere als gelungen für das Team von Michael Prus. Der 56-Jährige trifft mit seinem Team bei dem Turnier am Montag (12 Uhr) noch auf die Niederlande, ehe es am Mittwoch (12 Uhr) gegen den Gastgeber Portugal geht.