Dank Pejcinovic weiterhin ungeschlagen: Deutsche U 19 in der nächsten Quali-Runde

Auch gegen Polen blieb die deutsche U-19-Nationalmannschaft ungeschlagen, wofür beim 3:3 vor allem Dzenan Pejcinovic sorgte. Die zweite EM-Qualifikationsrunde ist damit erreicht.

Auf das deutliche 6:0 gegen Kasachstan und das 3:1 gegen Nordmazedonien folgte gegen Polen zwar nicht der dritte Sieg für die deutsche U-19-Nationalmannschaft, man wendete im dritten Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die kommende Europameisterschaft allerdings die erste Niederlage ab und trennte sich schlussendlich 3:3. Das Remis bedeutete - als Gruppensieger - den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde.

Im Bydgoszcz Stadion in der gleichnamigen polnischen Stadt geriet die Mannschaft des ehemaligen Nationalverteidigers Christian Wörns früh in Rückstand, Junior Nsangou brachte die Polen in der 14. Minute per Strafstoß in Front. Acht Minuten später allerdings gelang Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching der Ausgleich. Wie die erste Führung währte er nicht lange.

Dawid Drachal brachte seine Farben fast postwendend wieder in Führung (24.), sein 2:1 hielt bis in den zweiten Spielabschnitt - in dem sich ein kleines Privatduell zwischen Drachal und Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg entwickelte. Pejcinovic besorgte den zweiten deutschen Ausgleich (59.) und legte, nachdem Drachal die Polen in der Zwischenzeit abermals auf die Siegerstraße gebracht hatte (78.), auch noch den dritten Gleichstand nach (83.). Das 3:3 war schließlich auch der Endstand.

Damit beendet das Wörns-Team Gruppe 5 der ersten Qualifikationsrunde auf dem ersten Platz mit sieben Punkten, es folgen Nordmazedonien und Polen mit jeweils vier Punkten und Kasachstan mit einem Zähler.

An der zweiten Qualifikationsrunde nehmen nun die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams teil, sie wird aller Voraussicht nach vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen. Die U-19-EM 2024 wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen und dient außerdem als europäische Qualifikation für die U-20-WM 2025.