Zweiter Sieg im zweiten Quali-Spiel: Deutsche U 19 schlägt auch Nordmazedonien

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel der ersten EM-Qualifikationsgruppe für sich entschieden. Gegen Nordmazedonien siegte die DFB-Elf nach torlosem ersten Durchgang am Ende mit 3:1.

Nach dem 6:0-Auftakterfolg gegen Kasachstan im ersten Spiel der ersten EM-Qualifikationsgruppe hat die deutsche U-19-Nationalmannschaft den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den Nachwuchs aus Nordmazednonien setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns im polnischen Bydgoszcz vor etwa 200 Zuschauern mit 3:1 (0:0) durch.

Zweite Hälfte bringt die Tore

Die erste Hälfte gestaltete sich dabei jedoch ereignislos, so dass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel hatte die DFB-Elf durch Lubach vom BVB bereits die Führung auf dem Fuß, er traf allerdings nur das Aluminium (49.). Acht Minuten später machte es der Wolfsburger Pejcinovic besser, indem er zur Führung für Deutschland traf. Die Nordmazedonier, die ihr erstes Spiel mit 2:0 gegen Polen gewinnen konnten, brauchten allerdings nur wenige Minuten für den Ausgleich durch Gjorgievski (57.).

In der Folge konnte die DFB-Elf auf ihren Kapitän zählen. Tom Bischof von der TSG Hoffenheim, der bereits auf 15 Bundesliga-Spiele zurückblickt, brachte die DFB-Junioren mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. "Der Sieg heute war eine schwere Geburt, es war ein richtiger Arbeitssieg für uns. Nordmazedonien hat sehr tief gestanden und wir haben über weite Strecken keine Lösungen gefunden", erklärte Wörns gegenüber dfb.de. "In der Halbzeit haben wir umgestellt und hatten so offensiv mehr Spieler im Zentrum, damit ist unser Gegner nicht klargekommen. Das war sehr gut, ärgerlich war nur, dass wir Nordmazedonien durch einen Fehler im Spielaufbau ein Tor schenken."

Gute Ausgangslage vor Polen-Spiel

Am Dienstag steht für die DFB-Junioren dann das letzte Spiel der ersten Quali-Gruppe an: Um 15.30 Uhr wartet Gastgeber Polen. Bereits ein Remis würde für den Gruppensieg reichen. Allerdings wartet dort dann der "stärkste Gegner in der Gruppe. Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Bis dahin werden wir regenerieren und an den Erkenntnissen aus dem heutigen Spiel arbeiten", so Wörns.

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 stattfinden wird. Dort werden dann die finalen Tickets für de Europameisterschaft vergeben, die vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen wird. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaft 2025.