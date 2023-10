Deutsche U 19 feiert Kantersieg gegen Kasachstan

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft ist mit einem Kantersieg in die EM-Qualifikation gestartet. Die DFB-Auswahl setzte sich gegen Kasachstan deutlich mit 6:0 durch.

"Wir haben jetzt 18 Monate Sichtung hinter uns, in denen wir sicherlich an die 60 bis 80 Spieler in verschiedenen Lehrgängen mit Länderspielen, Nachsichtungen und auch in unzähligen Spielen vor Ort gescoutet haben", sagte U-19-Trainer Christian Wörns im Vorfeld der Partie. "Natürlich fehlt der ein oder andere Spieler verletzungsbedingt, was aber in der Natur der Sache liegt. Dennoch sind wir uns sicher, dass wir einen guten Kader zusammengestellt haben, dem wir zu 100 Prozent vertrauen."

Dem scheint so zu sein, denn der DFB-Auswahl ist zum Auftakt der EM-Qualifikation ein 6:0-Kantersieg gegen Kasachstan gelungen. Im polnischen Inowroclaw führte die DFB-Auswahl bereits zur Pause durch die Tore von Rafael Lubach (25., Dortmund), Dzenan Pejcinovic (30., Wolfsburg) und Mert Kömür (45., Augsburg) mit 3:0. Auch in der zweiten Hälfte zeigte die U 19 eine souveräne Vorstellung. Erneut trugen sich Kömür (45.) und Pejcinovic (60.) in die Torschützenliste ein. Lukas Bornschein (77., Hamburg) traf anschließend zum Endstand.

Drei Spiele in sechs Tagen

Nach dem erfolgreichen Auftakt bleibt dem Wörns-Team in der ersten EM-Qualifikationsrunde wenig Zeit zum Durchatmen. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) trifft die DFB-Elf im polnischen Bydgoszcz auf Nordmazedonien, bevor am kommenden Dienstag (15.30 Uhr) das Duell gegen Polen ansteht.

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen wird. Die Europameisterschaft wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaft 2025.