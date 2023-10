Pokal-Aus beim Debüt: Schommers sieht "viel Arbeit" in Duisburg

Kurz nach dem ersten Saisonsieg und der Vorstellung von Boris Schommers als neuer Trainer hat der MSV Duisburg in der 2. Runde des Niederrheinpokals beim Oberligisten KFC Uerdingen verloren. Der Coach zeigt Verständnis für die enttäuschten Fans.

Nur zwei Tage nach seiner offiziellen Vorstellung beim MSV Duisburg musste Boris Schommmers den ersten Rückschlag einstecken. Die Zebras verloren beim Debüt des neuen Trainers am Mittwochabend mit 0:1 n.V. gegen den KFC Uerdingen und scheiterten somit schon in der 2. Runde des Niederrheinpokals.

Dabei zeigte die Formkurve der Duisburger jüngst eigentlich nach oben. Unter Engin Vural, der als Nachfolger von Torsten Ziegner zunächst übergangsweise zu den Profis aufgerückt war, gab es vor anderthalb Wochen ein 0:0 gegen Preußen Münster und am vergangenen Wochenende dann sogar den ersten Saisonsieg beim 1:0 über die SpVgg Unterhaching.

Fehlendes Glück, harmlose Offensive

Dennoch entschieden sich die Verantwortlichen, Vural zurück in die U 19 zu versetzen und übergaben Schommers das Ruder. Der musste in der traditionsreichen Grotenburg nun mit ansehen, wie seine Mannschaft offensiv harmlos blieb und sich nach torlosen 90 Minuten in der Verlängerung sogar noch den Schneid abkaufen ließ.

"In der zweiten Halbzeit hat uns auch das Quäntchen Glück gefehlt", betonte der Coach gegenüber "RevierSport", wusste aber dennoch: "Wenn du es nicht schaffst, über 125 Minuten ein Tor zu schießen, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen."

Das sorgte auch beim mitgereisten Anhang für großen Unmut, für den das Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten eine durchaus große Bedeutung hatte. "Dass die Fans wie wir enttäuscht und sauer sind, ist klar. Aber wir werden das so hinnehmen müssen und ich werde das aushalten", kündigte Schommers an.

Fakt ist jedoch zunächst, dass der MSV bereits zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren nicht einmal im Achtelfinale des Landespokals steht - zweimal scheiterte man im Halbfinale . Bereits zum vierten Mal in Folge werden die Zebras somit aller Voraussicht nach im kommenden Jahr nicht am DFB-Pokal teilnehmen.

Schommers will nun "anpacken"

Doch für den MSV steht weit mehr auf dem Spiel als nur ausbleibende Pokal-Einnahmen. "Wir sind Tabellenletzter der 3. Liga, im Niederrheinpokal ausgeschieden und haben genug mit uns zu tun. Wir müssen anpacken und die Dinge besser machen, die wir nicht gut gemacht haben", kündigte Schommers an.

Dazu bleibt ihm nun etwas Zeit, da das eigentlich für Sonntag angesetzte Drittliga-Spiel aufgrund der Abstellung von U-20-Nationalspieler Caspar Jander verlegt werden konnte. Somit geht es erst am darauffolgenden Samstag, 21. Oktober (16.30 Uhr), mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter.