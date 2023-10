Lucky Punch in der Verlängerung: Uerdingen wirft Zebras aus dem Pokal

Nicht nur in der Liga läuft es für den MSV zurzeit durchwachsen: Im Landespokal Niederrhein mussten die Zebras sich nach ereignisarmen 90 Minuten in der Verlängerung Oberligist Uerdingen geschlagen geben.

Nach dem mehr als holprigen Start in der Liga ging der MSV Duisburg zur Abwechslung als Favorit in eine Partie: Am 2. Spieltag des Landespokal Niederrhein wartete der KFC Uerdingen 05 aus der Oberliga.

Der Drittligist tat sich in der ersten Hälfte schwer. Erste Gelegenheiten durch Girth (6.) und Pusch (17.) wurden durch Uerdingens Keeper Gomoluch vereitelt, im Anschluss meldete sich Duisburg Offensive lange ab: Klare Torchancen konnten sich die Zebras nicht erspielen, die vielen langen Bälle der Meidericher konnte der KFC meist ohne Probleme wegverteidigen. So blieb es dann auch bis zum Halbzeitpfiff, die recht ereignislose Partie ging entsprechend torlos in die Pause.

Simoes Ribeiro schockt Zebras in der Verlängerung

Auch im zweiten Durchgang änderte sich an der Spieldynamik lange nichts. Ein versuchter Fallrückzieher von Pusch segelte zwar weit über das Tor, war aber wohl das Highlight der ersten Minuten nach Wiederanpfiff (51.). Erst in der 60. Minute rüttelte Köther mit einem wuchtigen Versuch die MSV-Offenisive wach, weitere Annäherungen von Bakalorz (62.) Castaneda (70.) folgten. Auf der Gegenseite forderte Gonda Braune (64.). Auch weil Gomoluch in der 87. Minute glänzend gegen Köther, Braune kurz darauf gegen Talarski parierte, ging es nach 90 Minuten in die Verlängerung.

Und in der kam es, wie es für den MSV wohl kommen musste: In der 107. Minute versenkte Simoes Ribeiro die Kugel in den Meidericher Maschen, die Führung für den Oberligisten. Die verbleibenden 13 Minuten reichten den Zebras nicht, um den nun noch dichteren Uerdingener Abwehrriegel zu knacken, allein Knolls Freistoß an den Innenpfosten hätte den Gästen beinahe das Elfmeterschießen beschert. So aber ging die Partie mit 1:0 zu Ende, der MSV schied aus dem Niederrheinpokal aus, während der KFC in die nächste Runde einzieht.