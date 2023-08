Point Guard mit "enormem Potenzial": Alba Berlin verpflichtet Spagnolo

Alba Berlin hat sich mit Real Madrid auf einen Wechsel des italienischen Aufbauspielers Matteo Spagnolo geeinigt. Der 20-Jährige spielte zuletzt für Aqulia Basket Trento und nahm dort am EuroCup teil.

Kurz nach der Verpflichtung von Shooting Guard Matt Thomas hat Alba Berlin auch auf der Position des Point Guard nachgelegt. Matteo Spagnolo, der zuletzt auf Leihbasis in Italien für Aquila Basket Trento spielte, wechselt nach Deutschland. Darauf konnte man sich mit Real Madrid einigen. Der 20-Jährige unterschreibt in der Hauptstadt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.

Im Jahr 2022 meldete sich Spagnolo für den NBA Draft an - mit Erfolg. Die Minnesota Timberwolves wählten den 1,94-Meter-Mann an 50. Stelle. Über Einsätze in der Summer League kam er allerdings bislang noch nicht hinaus (3,2 Punkte, 1,8 Assists, 1,4 Rebounds in 15,5 Minuten).

"Matteo ist ein Spieler, den wir schon seit einiger Zeit verfolgen", erklärte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in einer Pressemitteilung. "Er ist sehr talentiert und hat enormes Potential, deshalb freuen wir uns sehr über seine Verpflichtung."

Mit Italien bei der WM am Start

Die Rolle des Aufbauspielers soll sich der Neuzugang in der kommenden Saison mit Ziga Samar teilen. "In den letzten Jahren hat er sich sowohl auf dem Feld als auch mental weiterentwickelt. Wir wollen Matteo dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen und sich auf dem EuroLeague-Level zu beweisen", betonte Ojeda.

Dass er zumindest im EuroCup schon in jungen Jahren mithalten kann, das bewies der junge Italiener, der sich zurzeit mit der Nationalmannschaft auf die anstehende WM vorbereitet, in der zurückliegenden Saison in Trient. In 13 internationalen Partien legte er dort 11,8 Punkte, 4,3 Assists und 3,6 Rebounds in 26,5 Minuten pro Partie auf.

Vor seiner ersten Saison in der BBL und der EuroLeague erklärte der U-16-Europameister von 2019: "Ich bin überglücklich, die Reise mit Alba zu beginnen. Ich habe viele gute Dinge über die Stadt und den Club gehört und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen!"