121 NBA-Partien im Gepäck: Thomas neuer Shooting Guard bei Alba

Alba Berlin hat einen Shooting Guard mit NBA-Erfahrung an Land gezogen: Matt Thomas kommt von Panathinaikos Athen.

Thomas unterzeichnete einen Vertrag über ein Jahr in Berlin, wie Alba am Montag meldet. Von 2019 bis 2022 stand der 29-Jährige in 121 Partien für die Toronto Raptors, Utah Jazz und Chicago Bulls auf dem NBA-Parkett. In der vergangenen Saison lief der 1,91 Meter große Guard für das griechische Euroleague-Team Panathinaikos Athen auf.

Alba-Fans kennen Thomas aus dem Eurocup-Finale 2019, als die Berliner auf Valencia mit Thomas trafen, der seinerzeit mit 19 Punkten im entscheidenden dritten Spiel einer der Hauptgaranten für den Titelerfolg der Spanier war.

Thomas will "nicht nur Wurfspezialist" sein

Alba-Sportdirektor Himar Ojeda freut sich auf den Neuzugang und ist überzeut, dass Thomas in Berlin "sein ganzes Basketball-Können" zeigen wird und "perfekt zu uns passt". In Thomas' Augen verkörpert Alba "eine große Professionalität und hohe Standards. Ich kann es wirklich kaum erwarten, für Coach Gonzalez zu spielen."

In Berlin möchte der US-Amerikaner "nicht nur Wurfspezialist" sein, sondern "in einer größeren Rolle alle Aspekte meines Spiels zeigen und so zum Teamerfolg beitragen". Da er "deutsche Wurzeln" habe, sei Thomas "extra motiviert, in die Kultur, die Geschichte und alles, was Berlin zu bieten hat, einzutauchen".