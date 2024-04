Samt Fallrückziehertor: Piräus schlägt Milan im Youth-League-Finale

Olympiakos Piräus hat Geschichte geschrieben und erstmals ein Youth-League-Finale gewonnen: In Nyon setzten sich die Griechen durch drei schnelle Treffer im zweiten Durchgang verdient mit 3:0 gegen Milan durch.

Trifft sehenswert zum 3:0: Theofanis Bakoulas. AFP via Getty Images

Nachdem sich sowohl Olympiakos Piräus gegen Nantes (3:1) als auch die AC Mailand gegen Porto (4:3) im Halbfinale der Youth League im Elfmeterschießen durchgesetzt hatten, spielten die beide Mannschaften in Nyon den Sieger des höchsten europäischen Junioren-Vereinswettbewerbs aus.

Piräus mit Chancenplus in Durchgang eins

Die Griechen kamen besser in die Partie und hatten früh zwei gute Gelegenheiten: Pnevmonidis scheiterte an Milan-Keeper Raveyre (3.), kurz danach verfehlte Papakanellos das Tor nur um Zentimeter (11.). Die Italiener dagegen blieben nach vorne harmlos und brauchten rund 20 Minuten, um gegen das zu Beginn hoch anlaufende, aber defensiv dennoch sicher stehende Piräus in die Partie zu kommen.

Gefährliche Chancen blieben jedoch Mangelware für die Mannschaft von Ex-Milan-Profi Ignazio Abate. Der einzige wirkliche Torschuss von Kapitän Zeroli ging über das Tor (29.). Wenige Minuten vor der Pause hatte wieder Olympiakos eine gute Gelegenheit, als Bakoulas nach Doppelpass mit Koutsougoulas frei vor dem Tor zum Abschluss kam, aber die Kugel nicht richtig traf (38.).

Milan kommt besser aus der Pause

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Rossoneri nicht einmal 20 Sekunden, um vor dem Olympiakos-Tor aufzutauchen: Magni flankte scharf ins Zentrum, der anrutschende Sia verfehlte die Kugel nur knapp (46.). Kurz danach die nächste Möglichkeit für Milan: Scotti bekam einen Fehlpass in die Füße gespielt und hielt drauf - Sina lenkte den Ball über die Latte (54.).

Olympiakos entscheidet das Spiel binnen sechs Minuten

Ab der 59. Minute änderte sich die Partie aber schlagartig: Stalmach bekam im eigenen Strafraum den Ball an den Arm, nach Videobeweis gab es Handelfmeter für Olympiakos. Mouzakitis überwand Raveyre zur Führung (60.). Nur eine Minute später kam es noch dicker für die Mailänder: Papakanellos tanzte Stalmach im Sechzehner aus und schoss auf die lange Ecke - 2:0 (61.).

Kurz danach traf Piräus erneut, diesmal traumhaft: Nach einer Koutsougoulas-Flanke in die Mitte vollendete Bakoulas per Fallrückzieher zum dritten Olympiakos-Treffer binnen sechs Minuten (66.). Die Griechen zogen sich nach der komfortablen Führung zurück, Milan startete die Schlussoffensive.

Milans Schlussoffensive bleibt unbelohnt

Piräus-Schlussmann Sina konnten die Mailänder aber nicht überwinden: Gegen Sia rettete der Keeper zur Ecke (72.) und lenkte den Ball an den Pfosten (78.), auch der eingewechselte Sala scheiterte mit einer Dreifach-Chance am starken Torwart (81.).

So blieb es beim 3:0, das angesichts der späten Mailänder Möglichkeiten insgesamt etwas zu hoch ausfiel. Der Sieg war dennoch verdient und bescherte Olympiakos seinen ersten Titel in der Youth League.