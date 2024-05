Piplica bleibt bei Lok

Der defensive Mittelspieler Zak Paulo Piplica hat seinen Vertrag beim 1. FC Lokomotive Leipzig um ein weiteres Jahr verlängert. Der geborene Cottbuser absolvierte seit 2020 119 Pflichtspiele für Lok. "Die Gespräche mit Toni Wachsmuth haben mir von Anfang an gezeigt, dass ich ein wichtiger Bestandteil in der neuen Saison sein werde, und deshalb habe ich mich gegen andere Möglichkeiten entschieden. In der kommenden Saison haben wir als Mannschaft so einiges wiedergutzumachen", so Piplica in der Pressemeldung.