Pilger wird ein Schwan

Felix Pilger (22) wechselt vom Berliner AK zum FSV Zwickau. Der Angreifer, der in der in dieser Spielzeit in 23 Spielen viermal erfolgreich war, unterschreibt für zwei Jahre bei den Schwänen. "Felix bedient einfach viele Parameter, die für uns wichtig sind. Wir haben einen jungen, großen, bulligen und athletischen Stürmer gesucht und das Modell bedient er zu 100 Prozent", nennt Sportdirektor Robin Lenk, der dem 22-Jährigen zudem einen guten Abschluss attestiert, die Gründe für die Verpflichtung. "Wir sehen in ihm eine Menge Potenzial".