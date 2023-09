"Physisch stark": Junior Brumado stürmt für Hansa

Hansa Rostock hat einen Last-Minute-Zugang präsentiert. Der Brasilianer Junior Brumado (24) wechselt auf Leihbasis zur Kogge.

Junior Brumado (li.) stürmt auf Leihbasis in Rostock. IMAGO/Ritzau Scanpix

Am letzten Tag des aktuellen Transferfensters hat der FC Hansa Rostock nochmal personell nachgelegt. Junior Brumado kommt auf Leihbasis vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland.

"Mit ihm bekommen wir einen physisch starken Stürmer, der uns sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärken wird", sagt Rostocks Sportdirektor Kristian Walter.

Der 24-jährige Angreifer wechselte im Januar 2019 vom EC Bahia in Brasilien nach Midtjylland. Dem Vernehmen nach kostete Junior Brumado damals 2,25 Millionen Euro. Zwischenzeitlich war der Stürmer an Silkeborg IF verliehen, nun soll er bei Hansa Spielpraxis sammeln und durchstarten.