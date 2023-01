Philipp: "Nicht das erste Spiel, das mich beeindruckt hat"

Mit Maximilian Philipp holte Werder Bremen einen durchaus prominenten Namen an die Weser. Der 28-jährige Leihspieler erklärte nun, warum es sich für den SVW entschied.

Will in Bremen mehr Spielpraxis erlangen: Maximilian Philipp. IMAGO/Jan Huebner

Philipp hat in der Bundesliga so seine Erfahrungen gemacht, der Offensivspieler kann auf 137 Partien und 27 Tore für Freiburg, Dortmund und Wolfsburg verweisen. Beim VfL lief es zuletzt aber nicht nach Plan für den Offensivmann.

"Ein Spieler braucht seine Erfolgserlebnisse und die hatte ich im letzten halben Jahr nicht so", verriet Philipp in einem Interview, das auf der klubeigenen Website des SVW veröffentlicht wurde, und gab zu: "Das nagt am Selbstbewusstsein. Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt."

Nun hofft er, in Bremen durchzustarten. Seine Qualitäten kennt er. "Ich bin ein gradliniger Offensivspieler mit Zug zum Tor und einem guten Abschluss. Ich denke aber auch, dass ich eine gute Übersicht habe", erklärt der 28-Jährige: "Natürlich habe ich auch meine Schwächen, aber dazu kommen eben auch viele Stärken, die zur Mannschaft passen und ihr helfen können."

Wichtig ist für mich, dass ich ein ruhiges Umfeld habe. Maximilian Philipp

Als für ihn passend empfindet er auch den Fußball, den Werder spielt. Dies sei auch ein Grund gewesen, warum er sich für den SVW entschieden habe. Ferner sei das Umfeld, das ihn in Bremen erwartet, positiv. "Wichtig ist für mich, dass ich ein ruhiges Umfeld habe - denn ich bin auch ein ruhiger Typ."

Philipp weiß, dass er bei den Grün-Weißen nichts geschenkt bekommen wird. "Der Konkurrenzkampf ist hier aber auch groß - da werde ich mich durchsetzen müssen." Einen Blick aus nächster Nähe auf seine kommenden Mitspieler konnte er am Samstag beim 1:2 der Wolfsburger im "Wohninvest Weserstadion" erhaschen.

Sein Eindruck sei "auf jeden Fall positiv. Es war aber nicht das erste Spiel, das mich diese Saison beeindruckt hat. Sie spielen einen tollen Fußball, haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer."