Brunson versenkt die Sixers mit Franchise-Rekord - Knicks sichern sich Matchball

Die New York Knicks haben Spiel 4 der Erstrundenserie gegen die Philadelphia 76ers gewonnen - und damit einen großen Schritt in Richtung zweite Playoff-Runde gemacht. Jalen Brunson knackte dabei sogar einen Playoff-Franchise-Rekord.

40 Jahre lang blieb der Franchise-Rekord für die meisten Punkte eines Spielers der New York Knicks in einem Playoff-Spiel unberührt. Der legendäre Bernard King hatte in den Playoffs 1984 zweimal in Folge 46 Zähler für die Knicks erzielt, mehr Punkte gelangen keinem Spieler des Franchise in der Postseason - bis jetzt.

Der neue Rekordhalter heißt Jalen Brunson, der die Sixers in Spiel 4 der Erstrundenserie versenkte. Die Knicks gewannen das Duell mit Philadelphia mit 97:92, für fast die Hälfte der Knicks-Zähler zeichnete Brunson verantwortlich, viele weitere bereitete er vor. Der Point Guard war mit 47 Punkten bei 18/34 aus dem Feld sowie zehn Assists klar der beste Mann auf dem Parkett.

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel kämpfte sich New York zweimal von einem zweistelligen Rückstand zurück. Im vierten Viertel blieb es dann bis zum Schluss eng. Brunson setzte in der Crunchtime die entscheidenden Akzente, beispielsweise mit einem Floater nach kluger Finte 55 Sekunden vor Schluss zum zwischenzeitlichen 95:89. Anschließend kämpften die Sixers weiter, erarbeiteten sich die nächsten drei Zähler, bevor Brunson von der Freiwurflinie den Deckel auf die Partie machte.

Hartenstein wegen Foulproblemen im vierten Viertel kaum gefragt

Selbst in Philadelphia machten sich die zahlreichen Knicks-Fans mit lauten "MVP, MVP"-Rufen für Brunson bemerkbar, was vor allem Joel Embiid nicht geschmeckt haben dürfte. Der Sixers-Center setzte sich mit 27 Punkten, zehn Rebounds und sechs Assists zur Wehr, Tyrese Maxey kam noch auf 23 Zähler.

Bei den Knicks bekam Brunson Unterstützung von O.G. Anunoby (16 Punkte, 14 Rebounds, gute Defense gegen Embiid), Isaiah Hartenstein sammelte acht Punkte und vier Rebounds in 28 Minuten Einsatzzeit. Der deutsche Center hatte mit Foulproblemen zu kämpfen, schon nach drei Vierteln hatte er fünf Vergehen angehäuft. Daher kam er im Schlussabschnitt so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz - nur ganze zwei Sekunden lang.

Ihm wird es egal sein, durfte er am Ende doch den dritten Sieg im vierten Spiel der Erstrundenserie gegen die Sixers mitfeiern. Die Knicks haben beim Stand von 3:1 in der Best-of-seven-Serie damit drei Matchbälle und könnten schon in der Nacht auf Mittwoch im heimischen Madison Square Garden den Einzug in die zweite Runde perfekt machen.