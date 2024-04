Timberwolves sweepen Suns - Trainer Finch nach Zusammenprall verletzt

In nur vier Partien gegen die Phoenix Suns haben die Minnesota Timberwolves den Einzug in die zweite Runde der Playoffs klargemacht. Schmerzhaft endete die Partie allerdings für ihren Coach.

In Phoenix gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 122:116 für die Minnesota Timberwolves und das damit verbundene Aus für die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker, die damit erneut enttäuschend früh aus dem Meisterschaftsrennen ausschieden. Auch 49 Punkte des überragenden Booker konnten die ambitionierten Suns nicht retten. Minnesota, das in Anthony Edwards (40) seinen besten Werfer hatte, zog erstmals seit 2004 wieder ins Viertelfinale ein.

Minnesotas Coach Chris Finch ist der Einzug in die zweite Runde der NBA-Playoffs teuer zu stehen gekommen. Der 56-Jährige zog sich in Spiel 4 offenbar einen Riss der Patellasehne zu, wie US-Medien berichteten.

Knapp zwei Minuten vor Ende der Partie, mitten in der Crunchtime, versuchte Mike Conley nahe der Außenlinie an Booker vorbeizudribbeln. Nach einem leichten Schubser von Booker gegen Conley konnte dieser nicht mehr bremsen und kollidierte mit seinem eigenen Trainer. Gleich nach dem Zusammenprall fasste sich Finch an sein rechtes Knie.

"Ich habe ihm gesagt, er soll sich hinsetzen und nicht so spät im Spiel stehen. Da ist er im Weg", sagte Conley im Anschluss der Partie: "Aber ich bete für ihn, ich bin mir sicher, dass es ihm gut gehen wird." Nach minutenlanger Behandlung musste Finch abtransportiert werden. Sein Assistent Micah Nori sprang ein und Minnesota brachte die Führung über die Zeit.

Portis fliegt: Bucks vor dem Aus

Die Indiana Pacers holten beim 126:113 den dritten Sieg im vierten Spiel gegen die Milwaukee Bucks und haben den Favoriten am Rande des Playoff-Aus. Bei den Bucks schmerzlich vermisst wurde das Star-Duo Giannis Antetokounmpo (Wade) und Damian Lillard (Achillessehne).

Noch schwieriger wurde es, als Bobby Portis nach einem Handgemenge mit Indiana-Guard Andrew Nembhard im ersten Viertel vom Platz gestellt wurde. "Es ist hart, wenn man zwei seiner besten Spieler verliert und dann auch noch einen seiner besten Spieler, der das ganze Jahr über von der Bank aus gespielt hat und jetzt in der Startformation steht", sagte Bucks-Forward Khris Middleton, der 25 Punkte erzielte.

Bucks-Trainer Doc Rivers sagte, sein Team werde sich nun auf das nächste Spiel (Mittwoch, 3 Uhr) konzentrieren, mit oder ohne Antetokounmpo und Lillard. "Ein Spiel nach dem anderen", gab er die Richtung vor. "Wir haben noch zwei Spiele zu Hause. Sie haben noch ein Spiel zu Hause. So kann man es sehen. Zunächst einmal müssen wir das erste Spiel zu Hause gewinnen. Danach können wir über den Rest reden."