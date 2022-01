Pfaff im Interview: "Nübels Entscheidung war dumm"

Jean-Marie Pfaff (68) bestritt 156 Bundesligaspiele für den FC Bayern und wurde 1978 Belgiens Fußballer des Jahres, 1983 kicker-Torhüter des Jahres und 1987 Welttorhüter. Am Freitag sprach der Belgier im Rahmen seiner Buchvorstellung auch über die Torwartsituation in München.

Derzeit von Bayern an Monaco verliehen: Torwart Alexander Nübel (hinten Manuel Neuer). Getty Images

Im "Schuhbecks - Südtiroler Stuben" lud Jean-Marie Pfaff am Freitagnachmittag zur Vorstellung seiner Autobiografie "Mein Leben - vom Straßenfußballer zum Welttorhüter" ein. Emotional und stolz erzählte er im Pressetalk mit Fritz von Thurn und Taxis aus seinem Leben, von schwierigen Phasen und erfüllten Träumen. Im Anschluss daran sprach er unter anderem mit dem kicker über Werte, Erfolge und den FC Bayern.

Herr Pfaff, warum haben Sie nun, mit zarten 68 Jahren, Ihre Biografie veröffentlicht?

Weil ich die Botschaft, mein Leben, gerne verbreiten möchte.

Welche Botschaft?

Immer hilfsbereit sein, jeden Menschen achten. Das habe ich immer getan und so auch meine Erfolge gefeiert. Alles, was ich habe, habe ich mir selbst erarbeitet. Ich hatte keine unbeschwerte Kindheit und mir den Weg nach oben erkämpft. Das möchte ich Kindern und Jugendlichen heute, in dieser sehr schwierigen Corona-Zeit, auch gerne vermitteln. Lasst euch nicht unterkriegen, macht immer weiter.

Apropos immer weitermachen: Wie lange kann Manuel Neuer noch auf diesem Niveau für den FC Bayern spielen?

Wenn er gesund bleibt, wird Manuel Neuer noch lange spielen. Wenn er mit 45 noch so fit ist, kann er auch nochmal einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Er spielt in einer Top-Mannschaft, in der er natürlich auch ruhigere Phasen erlebt als andere Torhüter, aber im Europapokal, bei einer Weltmeisterschaft - da ist er immer da. Ich hoffe für ihn, dass er gesund bleibt.

Was bedeutet das für Alexander Nübel, der ja eigentlich mal als Neuers Nachfolger eingeplant war?

Ich habe schon damals, als er von Schalke gekommen ist (Juli 2020, Anm. d. Red.), gesagt, dass er noch nicht reif ist für Bayern. Neuer war und ist da, auf einem absoluten Top-Niveau, den konnte er doch auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Auf der Bank sitzen, nicht spielen, das ist schlecht - gerade für so einen jungen Torhüter. Das war eine dumme Entscheidung.

Hat seine Autobiografie geschrieben: "Mein Leben - vom Straßenfußballer zum Welttorhüter". kicker

Hat Nübel, wenn Neuer so weitermacht, Ihrer Meinung nach noch eine Zukunft beim FC Bayern?

Schwer zu sagen. Ich habe mir die Spiele bei Schalke damals angesehen und mir gedacht: Junge, du musst noch so viel lernen. Auch jetzt immer noch. Talent alleine reicht nicht.

Was würden Sie Nübel raten?

Was ich anfangs gesagt habe: Lass dich nicht unterkriegen, mach weiter.

Oliver Kahn, ebenfalls einst Torwart, ist inzwischen Vorstandschef. Wie bewerten Sie diesen Schritt?

Jeder möchte nach seiner aktiven Karriere einen schönen Job haben, er hat ihn bekommen. Ich bleibe ein Bayern-Fan, deshalb soll er das vernünftig machen und diese Chance nutzen.