Petersen will Bayern-Alleinstellungsmerkmal behalten

Nils Petersen glaubt nicht, dass der FC Bayern Bayer Leverkusen so schnell wieder los wird. Der neue kicker-Kolumnist erklärt, warum es "Werkszwölf" heißen müsste - und warum er Harry Kane die Daumen drückt.

Eine titellose Saison bei Bayern? Nils Petersen (li.) hat erlebt, was Harry Kane in diesem Jahr droht. imago images (2)

Sieht man mal von der Zweitliga-Meisterschaft mit Freiburg 2015/16 ab, beendete Nils Petersen seine Profikarriere im vergangenen Sommer ohne Titel - und das muss man als Ex-Angestellter des FC Bayern erst einmal schaffen. Der inzwischen 35-Jährige hatte einzig die Saison 2011/12 beim deutschen Rekordmeister erlebt und damit genau ein Jahr erwischt, in dem die Münchner nicht einmal den DFL-Supercup gewannen. Passiert ihnen das in dieser Saison erneut?

"Harry Kane krallt sich hoffentlich noch die Champions-League-Trophäe - und macht mir mein Alleinstellungsmerkmal nicht streitig", schreibt Petersen in seiner neuen kicker-Kolumne (Montagsausgabe). "Es wäre die erste titellose Saison seit meinem einzigen Bayern-Jahr 2011/12."

Damals hätten "Jupp Heynckes & Co. wohl genau richtig ausgemistet", ein Jahr später, als Petersen schon wieder weg war, gewannen die Bayern das Triple. "Eventuell ist die aktuell vermurkste Saison ein gutes Omen: Vielleicht schaffen mia des noch mal?", überlegt Petersen. "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei den Bayern ist es neuerdings aber zu oft ein 'Hoffen' auf Top-Level. Wenn nur die Hälfte des Teams ans Limit geht, gewinnen sie gegen 13 Liga-Rivalen."

"Durch Xabi Alonsos Präsenz müsste man mittlerweile von der Werkszwölf schreiben"

Doch Meister werden sie so eben nicht, schon gar nicht, wenn ein Konkurrent aufspielt wie Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison. Petersen glaubt nicht, dass der FCB die Werkself so schnell wieder los wird. "Bayerns größtes Problem für die nächste Liga-Saison heißt erneut: Xabi Alonso! Einerseits kriegen sie ihn nicht, andererseits, was gefährlicher ist, macht er das ehemalige Vizekusen zum dauerhaften Titelanwärter. Durch seine Präsenz müsste man mittlerweile von der Werkszwölf schreiben." Weil Xabi Alonso bleibt und "noch Steigerungspotenzial" sieht, "müssen die Bayern wieder bangen - und hoffen", prognostiziert Petersen.

