Perfekt: Union nimmt Laidouni unter Vertrag

Was sich zuletzt schon angedeutet hatte, ist jetzt auch offiziell: Union Berlin verstärkt sich mit dem tunesischen Nationalspieler Aissa Laidouni im Mittelfeld.

Zeigte bei der WM im Spiel gegen Frankreich seine ganze Klasse: Aissa Laidouni. IMAGO/Action Plus

Laidouni, der von Ferencvaros Budapest nach Köpenick wechselt, dürfte bis vor Kurzem nur Insidern ein Begriff gewesen sein. Doch bei der Weltmeisterschaft zeigte sich der 26-Jährige einer breiten Öffentlichkeit und glänzte vor allem bei Tunesiens Vorrundensieg (1:0) gegen den späteren Finalisten Frankreich. Für die Tunesier war die Reise damit trotzdem beendet, für Laidouni geht sie jetzt weiter nach Berlin.

Wie lange der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft, teilte Union am Freitag nicht mit. Klar ist nur, dass sich die Eisernen bei dem Deal gegen prominente andere Klubs durchsetzten. Neben Espanyol Barcelona sollen sich schon vor der WM Olympique Marseille und Celtic Glasgow mit dem Spieler beschäftigt haben.

Laidouni freut sich auf die Bundesliga

"Aissas Qualitäten sind uns bereits länger bekannt. Sein Box-to-Box-Spiel, seine Intensität und sein Spielverständnis werden uns helfen, weitere Qualitäten in unser Spiel zu bringen", meint Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.

Laidouni selbst sagt: "Als Profifußballer möchte man sich auf höchstem Niveau messen, am liebsten in einer der besten Fußball-Ligen der Welt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, meine Qualitäten nun in der Bundesliga unter Beweis zu stellen."

Laidouni hat seine Stärken auf der Sechser-Position, ist als Mentalitätsspieler und Abräumer vor der Abwehr bekannt. Er bringt eine ordentliche Wucht im Zweikampf mit, kann das Spiel aber auch von hinten heraus leiten und ankurbeln. Er hat ein gutes Gespür für die offenen Räume und ist im Kopf reaktionsschnell. Zudem kann er auch eine Position offensiver als Achter auflaufen.