Perfekt: St. Pauli schnappt sich Burchert

Der FC St. Pauli hat auf der Torhüter-Position noch mal nachgelegt und den vereinslosen Ex-Bundesliga-Keeper Sascha Burchert unter Vertrag genommen. Das gaben die Hamburger am Montagabend bekannt.

Die Kiez-Kicker sahen auf der Position des Torhüters noch Handlungsbedarf. Bei den Hamburgern fehlt Nikola Vasilj aktuell verletzt, Dennis Smarsch überzeugte in den ersten Saisonspielen nicht. Nun also soll der Ex-Herthaner Sascha Burchert helfen.

"Sascha ist ein kompletter Torwart, der zuverlässig seine Leistung auf den Platz bringt. Unter anderem beim Vereiteln von Großchancen ist Sascha extrem stark und von seiner Erfahrung können alle im Team profitieren. Mit ihm gewinnt unsere Torhütergruppe deutlich an Tiefe, sodass wir uns für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt sehen", wird Coach Timo Schultz auf der Vereinswebsite zitiert.

Sechs Jahre lang hütete der 32-jährige Burchert zuletzt das Tor der SpVgg Greuther Fürth. Mit ihm als Stammkeeper und Leistungsträger stiegen die Franken 2021 sensationell in die Bundesliga auf. Dort lief es aber nicht mehr so gut für Burchert, erst verlor er seinen Stammplatz an Marius Funk, später, nach kurzfristiger Rückeroberung, an Andreas Linde. Auch deshalb verlängerte Fürth den Ende Juni ausgelaufenen Vertrag von Burchert nicht.

Der gebürtige Berliner Burchert bringt die Erfahrung aus 21 Bundesliga- sowie drei Europa-League-Partien mit, 132-mal stand er im Unterhaus zwischen den Pfosten. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei St. Pauli. Als erfahrener Spieler ist es eine tolle Aufgabe, einem jungen Kader zu helfen, ähnlich war es bereits in Fürth. Außerdem ist St. Pauli als Verein für Spieler natürlich eine Top-Adresse in der 2. Bundesliga, was die Ambitionen und das Drumherum betreffen", so der neue Mann am Kiez.