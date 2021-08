Perfekt: Bremens Osako wechselt nach Kobe

Der Transfer hatte sich abgezeichnet, am Sonntag vermeldete Werder Bremen nun den Wechsel von Yuya Osako zu Vissel Kobe.

Verlässt Bremen und kehrt in die Heimat zurück: Yuya Osako. imago images/Laci Perenyi

Wie Bremen am Sonntag auf seiner Website bekannt gab, einigte sich der Zweitligist mit J-League-Klub Kobe auf einen Wechsel des 31-jährigen Offensivspielers mit sofortiger Wirkung. Über die Ablösemodalitäten gab der Verein nichts bekannt.



"Yuya ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er den Verein verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte. Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können", kommentierte Werders Sportchef Frank Baumann den Transfer.

Osakos Zeit in Deutschland begann im Januar 2014 bei 1860 München, danach spielte er vier Jahre für den 1. FC Köln. Von den Rheinländern war der Nationalspieler 2018 für rund 4,5 Millionen Euro an die Weser gekommen. Für die Hanseaten absolvierte er 87 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte.