Peretz' Bayern-Debüt abgesprochen - Müller stellt "Herrn Zaragoza" vor

Mühelos hat der FC Bayern das letzte Heimspiel der Saison gegen Wolfsburg erfolgreich gestaltet. Einige Spieler aus der zweiten Garde bekamen die Chance - und machten durchaus auf sich aufmerksam.

Im letzten Heimspiel der Saison, was gleichzeitig auch der Abschied von Thomas Tuchel vom eigenen Publikum war, sprang der FC Bayern nicht höher, als er musste. Von Beginn an sah Manuel Neuer in seinem 500. Bundesliga-Spiel eine "gute Kontrolle und eine gute Positionierung", wodurch man den Wölfen "sofort wehgetan" hatte.

Zudem setzte Bayern in den ersten Minuten das um, worum es laut Thomas Müller "im Fußball geht. Man muss die Tore auch machen, weil das hat immer einen Impact. Wenn du daneben schießt, denkt sich der Gegner: 'Ja, war nicht so schlimm'". Startelf-Debütant Lovro Zvonarek schoss nach vier Minuten nicht vorbei, sondern an den Innenpfosten und mit Hilfe dessen ins Netz. Der 19-jährige Kroate sei laut Trainer Tuchel "ein guter Charakter" und "sehr fleißig". Zudem mache es "Spaß, wenn er im Training ist."

Müllers "spitze Knie"

Nach Spaß sah das Münchner Spiel am Sonntagabend auch in der Folge aus. Leon Goretzka stellte schnell auf 2:0, ehe Bryan Zaragoza der Premierentreffer verwehrt wurde. "Es war ein kleiner Stich in mein Herz, dass der dritte Treffer nicht gezählt hat. Da hatte ich einen kleinen Trauermoment", ärgerte sich Müller, der einen Tick zu früh gestartet war, wodurch seine starke Vorarbeit unbelohnt blieb. Bayerns Urgestein klagte süffisant über seine "spitzen Knie".

Lob für seinen spanischen Teamkollegen, der erstmals von Beginn an ran durfte, hatte Müller auch noch übrig. "Bryan hatte ein paar gute Aktionen. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist Herr Zaragoza. Der kleine Wirbler über links außen", so Müllers nette Vorstellungsrunde. Weil in der Schlussphase mit Matteo Vinlöf und Jonathan Asp-Jensen zwei weitere Youngster in die Partie kamen, fiel das souveräne 2:0 gegen Wolfsburg laut Müller in die Kategorie "schöner Family-And-Friends-Tag in der Allianz Arena".

Neben den beiden Jugendspielern durfte auch noch Ersatzkeeper Daniel Peretz sein Bundesliga-Debüt feiern, Bayerns dritter Torwart kam in der 74. Minute für Neuer in die Partie. "Das war vorher abgesprochen, wenn das Ergebnis stimmt und wenn der Trainer es uns zutraut, dass wir wechseln können. Daniel hat über die ganze Saison der Mannschaft so viel gegeben und auch immer gute Leistungen gezeigt. Da hatte er es sich heute verdient, die Minuten zu bekommen", so Neuer.