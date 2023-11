Pavlovic "sehr nah" an der Startelf - Guerreiro vor Comeback

Öfter mal was Neues: Das Spiel gegen Heidenheim ist eine Premiere für den FC Bayern. Der Aufsteiger ist der 55. Gegner, nur gegen Preußen Münster trat der Rekordmeister nie an, weil er 1963/64 noch nicht in der Bundesliga spielte. Gegen Heidenheim im Fokus: Bayerns Personal.

Haben beide Chancen auf Einsatzminuten gegen Heidenheim: Aleksandar Pavlovic (li.) und Raphael Guerreiro. imago images (2)