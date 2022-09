Pavlenka vor Rückkehr ins Werder-Tor - Rangnick nominiert Schmid

Der SV Werder Bremen kann am kommenden Samstag in Leverkusen wohl wieder auf Stammtorwart Jiri Pavlenka zurückgreifen. Mehr Geduld bedarf es bei Leonardo Bittencourt - und wohl auch Eren Dinkci. Für Romano Schmid hat das Warten hingegen ein Ende.

Gegen den FC Augsburg (0:1) musste er nach 29 Minuten ausgewechselt werden, Ersatzkeeper Michael Zetterer kam anschließend zu seinem Bundesliga-Debüt - doch Bremens Nummer eins Jiri Pavlenka wird im Auswärtsspiel am Samstag in Leverkusen (15.30 Uhr) wohl wieder von Beginn an auflaufen können. Der Tscheche hatte sich am vergangenen Freitag lediglich eine Prellung am Oberschenkel zugezogen.

"Bei Pavlas sieht es soweit ganz gut aus", sagte Leiter Profifußball Clemens Fritz am Dienstag: "Er wird voraussichtlich morgen wieder ins Training einsteigen. Und wir gehen davon aus, dass er uns am Wochenende zur Verfügung stehen wird." Definitiv fehlen wird dann weiterhin Leonardo Bittencourt. Der Mittelfeldspieler hatte bereits die vergangenen beiden Spiele in Bochum und gegen Augsburg aufgrund einer Rippenverletzung verpasst.

Bittencourt-Rückkehr erst nach der Länderspielpause

Nun ergab eine weitere Untersuchung, dass sich "eine Art Knochenödem" gebildet habe, so Fritz: "Deshalb hat er nach wie vor Schmerzen. Da gehen wir davon aus, dass er nach der Länderspielpause wieder für uns im Einsatz sein wird." Dann empfängt Werder am 1. Oktober Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Topspiel (18.30 Uhr) des 8. Spieltags.

Ob Eren Dinkci auch zuvor schon erstmals in dieser Saison ein Thema für den Werder-Kader sein wird, ist noch fraglich. Für den Angreifer, der bislang mit muskulären Verletzungen samt Rückschlägen ausgefallen war, gehe es zunächst mal darum, "sich die Sicherheit zu holen", erklärte der Profi-Chef. Dann könne er die Bremer Offensivvarianten mit seinem "Tempo, dem Eins-gegen-Eins im Offensivbereich und einem guten Torabschluss" erweitern.

Rangnick über Schmid: "Er passt gut in die Art und Weise"

Romano Schmid, der vom Bittencourt-Ausfall profitierte und in den letzten beiden Partien in der Bremer Startelf stand, wurde indes erstmals für die österreichische A-Nationalmannschaft berufen. "Romano hat sich inzwischen einen Platz in der Startelf gesichert bei Werder Bremen", erläuterte Nationaltrainer Ralf Rangnick seine Entscheidung, "und er hat davor schon, wenn er reinkam, jedes Mal gute Leistungen gezeigt."

Eigentlich sei die Überlegung gewesen, den 22-Jährigen erst im November einzuladen, doch eine Sprunggelenkverletzung bei Leipzig-Profi Konrad Laimer beschleunigte den Prozess nun. "Ich kenne Romano Schmid ja noch aus seiner Zeit, als er in Österreich gespielt hat. Er ist ein Spieler, der gut in die Art und Weise passt, wie wir spielen wollen", so Rangnick. Ebenfalls nominiert für die Nations-League-Spiele gegen Frankreich am 22. September und gegen Kroatien am 25. September wurde Werder-Kapitän Marco Friedl.