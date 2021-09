Pavard für zwei Spiele gesperrt

Bayerns Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ist vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden.

Pavard war im Auswärtsspiel der Bayern in Fürth (3:1) in der 48. Minute von Schiedsrichter Robert Schröder des Feldes verwiesen worden, nachdem er Julian Green von hinten abgeräumt hatte. Wegen "eines rohen Spiels gegen den Gegner" muss der 25-Jährige nun zweimal zuschauen: im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und zwei Wochen später auswärts in Leverkusen.

Trainer Julian Nagelsmann hatte auf eine nicht allzu lange Sperre gehofft. "Ich hoffe, es werden nur zwei Spiele", meinte er direkt nach der Partie und merkte kritisch an: "Ich glaube, die Grätsche war jetzt nicht zwingend notwendig."

Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.