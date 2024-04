Paukenschlag in Mannheim? Knorr offenbar vor Wechsel ins Ausland

Den Rhein-Neckar Löwen droht der Verlust ihres Herzstücks: Juri Knorr strebt offenbar einen Wechsel ins Ausland an - wohl spätestens im nächsten Sommer. Sein Vertrag in Mannheim läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Bislang spielen die Rhein-Neckar Löwen eine Saison zum Vergessen, nach der Pleite bei der HSG Wetzlar am Sonntagabend (27:30) ist der amtierende Pokalsieger nur noch Tabellenelfter. Mit nur zehn Siegen aus 27 Liga-Partien hinken die Mannheimer ihren Ansprüchen meilenweit hinterher.

Im Pokal platzte der Traum von der Titelverteidigung im Viertelfinale beim SC Magdeburg (24:34), im Viertelfinale der European League wartet mit Füchse-Bezwinger Sporting eine extrem hohe Hürde. Verpasst die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze auch noch das europäische Final Four in Hamburg, wäre es in jedem Fall eine verkorkste Saison.

Dass sich Spielmacher Juri Knorr anderweitig orientieren könnte, war bereits länger vermutet worden. Die Vertragsverlängerung bis 2026 hatte der Klub im Dezember 2022 als "Meilenstein der Personalpolitik" gefeiert - doch nun rückt der Abschied offenbar immer näher.

Die Frage nach dem Wechsel-Zeitpunkt - Machulla als Treiber?

Wie die Bild am Montag berichtet, ist sich der Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft mit dem dänischen Spitzenklub Aalborg einig. Das Starensemble um den ehemaligen Welthandballer Niklas Landin, das im kommenden Sommer Mikkel Hansen wegen dessen Karriereende verliert, spielt in der Heimat um die Meisterschaft - und kämpft gegen Veszprem noch um den Einzug ins Final Four der Champions League.

Treiber der Personalie könnte Maik Machulla sein, der ehemalige Flensburger Trainer steht ab Sommer bei den Dänen in der Verantwortung. Doch wann wechselt Knorr wirklich? Kaum vorstellbar, dass der Rechtshänder seinen Vertrag in Mannheim erfüllt. Für einen Wechsel im Sommer 2024 oder 2025 wird eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich aufgerufen.