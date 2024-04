Torhüter auf Touren: Wetzlar zieht an Mannheim vorbei

3:17David Späth und Till Klimpke lieferten sich in einem eher durchschnittlichen Spiel ein hochkarätiges Torwartduell und sorgten mit ihren Paraden für die Glanzlichter in der Partie HSG Wetzlar gegen Rhein-Neckar Löwen. Die Punkte behielt am Ende die Gastgeber, die ein 30:27 verbuchten.