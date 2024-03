"Magdeburg ist das neue Kiel": Hanning sieht Wachablösung im deutschen Handball

3:31Das 110. Nordderby steigt am Samstag in Kiel, es wird aber nicht wie in der Vergangenheit häufiger über die deutsche Meisterschaft entscheiden. Aktuell sind mit den Füchsen Berlin und Magdeburg zwei Teams deutlich voraus. kicker-Kolumnist Bob Hanning sieht im SCM gar das "neue Kiel". Doch auch die Entwicklungen in Berlin und Flensburg ringen ihm Respekt ab.