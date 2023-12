Paukenschlag an Weihnachten: Terim übernimmt bei Panathinaikos

Völlig überraschend ist es am zweiten Weihnachtstag zu einem Trainerwechsel beim griechischen Vizemeister Panathinaikos gekommen. Nach zweieinhalb Jahren in Athen muss der Serbe Ivan Jovanovic gehen. Noch sensationeller ist der Name seines Nachfolgers: Die 70-jährige türkische Trainerlegende Fatih Terim übernimmt bis Sommer 2025.

Nichts deutete ein paar Tage vorher auf diese Entwicklung hin. Panathinaikos ging mit nur einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer PAOK in die Weihnachtspause der griechischen Superleague. Der seit Sommer 2021 erfolgreiche Trainer Ivan Jovanovic führte Panathinaikos zum ersten Pokalsieg seit acht Jahren (2022), darüber hinaus verpasste sein Team den Titel gegen Stadtkonkurrent AEK. Jovanovic führte die "Grüne-Weißen" erstmals seit 2017 in eine europäische Gruppenphase. In Gruppe F der diesjährigen Europa League landete Panathinaikos auf dem letzten Rang und schied aus. Vor allem das "Endspiel" daheim gegen Maccabi Haifa - sogar ein Remis hätte für das europäische Überwintern gereicht - wurde nun dem 61-jährigen Serben zum Verhängnis.

Übereinstimmende Medienberichte aus der Türkei und Hellas bestätigen seinen durchaus namhaften Nachfolger: der 70-jährige Fatih Terim. Die türkische Trainerlegende war nach der Entlassung vor einem knappen Jahr bei Galatasaray arbeitslos. Mehrere Amtszeiten bei "Cim Bom" sowie der türkischen Nationalmannschaft prägten den Werdegang von Terim. Aber auch Engagements in Italien (bei AC Florenz und AC Milan) kann der 70-jährige in seiner langen Vita aufweisen. Terim, der den Deal selbst bestätigte, wird am Mittwoch in Athen erwartet und soll einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschreiben.

Seinen Einstand wird Terim am kommenden Mittwoch (3. Januar) im Heimspiel gegen PAS Ioannina feiern.

PAOK bis 2027 mit Lucescu

Nur einen Tag vorher bescherte PAOK-Eigner Ivan Savvidis den zahlreichen Fans seines Klubs ein genauso überraschendes Präsent: Coach Razvan Lucescu wird vorzeitig bis zum Sommer 2027 verlängern. Der Vertrag des 54-jährigen Rumänen lief bis zum kommenden Sommer.

Der Sohn von Mircea Lucescu (78) befindet sich in seiner insgesamt fünften Saison bei den Nordgriechen. PAOK war in den letzten beiden Monaten "das Team der Stunde" in der griechischen Superleague. Neun Pflichtspielsiege in den letzten zehn Spielen (darunter international der 2:1-Sieg in Frankfurt und nur ein 2:2-Remis gegen den FC Aberdeen) brachten nach diversen Patzern der Athener Dreifachkonkurrenz die Tabellenführung der Superleague. Seit Saisonbeginn hat PAOK wettbewerbsübergreifend beeindruckende 69 Tore erzielt.

Nach dem Doublesieg 2019 mit PAOK hatte Lucescu einen Abstecher zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien gemacht, wurde dort Meister und holte im Folgejahr den Titel in der AFC Champions League. Seit 2021 trainiert Lucescu wieder in der nordgriechischen Hafenstadt und ist jetzt schon der dienstälteste Trainer der Geschichte von PAOK. Die Nordgriechen erwarten nach der Weihnachtspause am 3. Januar im heimischen "Toumba" OFI.