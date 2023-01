"Passende Statur": Sandhausen verstärkt sich mit Al Ghaddioui

Schlusslicht SV Sandhausen rüstet im Abstiegskampf auf und hat mit Hamadi Al Ghaddioui einen erfahrenen Angreifer geholt.

Stürmte in der 2. Liga bereits für den VfB (hier ein Archivbild aus 2019) und Regensburg: Hamadi Al Ghaddioui (Mi.). imago images / Sportfoto Rudel

Al Ghaddioui ist in der 2. Liga kein Unbekannter, der Mittelstürmer ging nach drei Stationen in der 3. Liga ab Januar 2018 bis Juni 2019 für Jahn Regensburg auf Torejagd. Für die Oberpfälzer erzielte er in 38 Partien elf Treffer, ehe es ihn zum VfB Stuttgart zog. Mit den Schwaben, wo er ebenfalls seine Torgefährlichkeit zeigte (28 Spiele, acht Tore), sammelte er nach dem Aufstieg auch Bundesliga-Erfahrung (16 Spiele, zwei Tore).

Schwartz freut sich auf mehr Torgefahr

SVS-Coach Alois Schwartz ist von den Qualitäten des routinierten Marokkaners, der seinen Vertrag beim zyprischen Topklub Pafos FC nach acht Partien (ein Tor) aufgelöst hat, überzeugt: "Wir haben einen Stürmer für uns gewonnen, der mit seinen Toren einer Mannschaft helfen kann. Das hat Al Ghaddioui in den drei höchsten Ligen Deutschlands unter Beweis gestellt. Ich bin mir sicher, dass Hamadi auch uns helfen wird, das Ziel zu erreichen."

Kabaca: "Letztes Puzzleteil"

Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS, freut sich über den "Spielertyp, den wir gesucht haben. Er hat die passende Statur und kennt die zweite Liga." Mit dem "letzten Puzzleteil" seien die Kaderplanungen nun abgeschlossen.