Eriksson steht goldrichtig: Bayerns Frauen siegen bei PSG

Die Frauen des FC Bayern haben im zweiten Gruppenspiel der Champions League den ersten Dreier eingefahren. Bei PSG reichte den Münchnerinnen ein Standard zum Sieg.

Nach dem bitteren 2:2 gegen die AS Rom wollte der FC Bayern München in Paris den ersten Dreier der Champions-League-Saison einfahren. Alexander Straus setzte dabei auf Zadrazil und Dallmann, die gegenüber dem 2:0 in Bremen für Kerr und Lohman zurück in die Startelf kamen. Für die erste gute Chance der Münchnerinnen sorgte jedoch eine PSG-Verteidigerin: Le Guilly schrammte nach einem Missverständnis mit Kiedrzynek knapp am Eigentor vorbei (7.). Die Polin im Kasten der Französinnen rettete jedoch ebenso wie kurz darauf gegen Bühl (14.).

Münchner Doppelkopf beschert die Führung

Weitere sieben Minuten später war die ehemalige Wolfsburgerin allerdings geschlagen. Viggosdottir legte Bühls Freistoßflanke auf Eriksson quer, die locker zum 1:0 traf (21.). Eigentlich hätte dem ersten zeitnah das zweite Tor folgen können, vielleicht sogar müssen. Schüller traf einen Querpass Damnjanovics unter Bedrängnis aber nicht richtig und ließ die große Chance aus, noch im ersten Durchgang auf 2:0 zu stellen (27.).

Der zweite Durchgang ging anschließend zunächst klar an PSG. Der deutsche Tabellenführer brauchte einige Minuten, um wieder ins Spiel zu kommen. Während dieser Phase zog Chawinga davon und scheiterte an Grohs (53.), ehe Groenens Versuch über den Kasten ging (55.).

Kiedrzynek zur Stelle - PSG fehlt der Zug

Nach den französischen Warnschüssen übernahm der FCB jedoch die Kontrolle und agierte sehr ballsicher wie abgezockt. In der Offensive fehlte allerdings die letzte Konsequenz, ehe ein zweiter Standard fast die Vorentscheidung brachte. Erneut war Kiedrzynek zur Stelle und verhinderte ein Eigentor, das diesmal auf das Konto von Geyoro gegangen wäre (70.).

Somit ging es mit der knappen Auswärtsführung in die Schlussphase, in der ein echtes Anlaufen von PSG ausblieb. Zwar traf Bachmann nochmal das Außennetz (83.), ansonsten kam aber nichts mehr von den Französinnen, die nach zwei Spieltagen somit Schlusslicht der Gruppe C sind.

Während die Münchnerinnen am Wochenende spielfrei haben und erst am 11. Dezember um 19.30 Uhr Bayer Leverkusen empfangen, ist PSG bereits am Sonntag wieder gefordert. Ab 14.30 Uhr geht es gegen Montpellier. In der Königsklasse treten beide Teams am 14. Dezember wieder an. Der FC Bayern bekommt es um 18.45 Uhr mit Ajax Amsterdam zu tun, Paris empfängt ab 21 Uhr die Roma.