Nach 45 Minuten steht eine verdiente Führung für den FC Bayern zu Buche. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie waren die Münchnerinnen das gefährlichere Team und belohnten sich durch einen Standard mit dem bisher einzigen Treffer. Auch PSG deutete jedoch an, gefährlich werden zu können. In letzter Konsequenz fehlte aber die entscheidende Genauigkeit.