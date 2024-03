Parallelen zu bitterem CL-Aus: Vincic pfeift Bayern gegen Lazio

Der FC Bayern München steht vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Lazio Rom unter Zugzwang. Zumindest die Schiedsrichter-Ansetzung der UEFA kann allerdings nicht unbedingt als gutes Omen gewertet werden.

In einer äußerst schwierigen Saisonphase treffen die Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Lazio Rom. In München muss der deutsche Rekordmeister die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel wettmachen. FCB-Urgestein Thomas Müller kündigte am Sonntag bereits an, dass die Mannschaft "wie die Feuerwehr marschieren" werde.

Zumindest die Schiedsrichter-Ansetzung der UEFA dient allerdings nicht als zusätzlicher Mutmacher. Der Slowene Slavko Vincic leitet das Rückspiel. So wie es der 44-Jährige auch im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2021/22 tat.

Damals scheiterte Bayern bei dem Versuch, einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel noch zu drehen. Im April 2022 erwies sich Villarreal als standhafter Gegner, der sich von Robert Lewandowskis Führungstreffer in der 52. Minute nicht aus der Fassung bringen ließ. Zwei Minuten vor dem Ende fuhr Villarreal den entscheidenden Konter, den Samu Chukwueze (mittlerweile bei Milan) eiskalt vollendete. Die Münchner Europa-Reise endete überraschend noch vor dem Halbfinale.

Beschwerden beim Schiedsrichter brauchten die Bayern allerdings nicht einzureichen, Vincic (kicker-Note 2) überzeugte mit seiner großzügigen Linie - auch zwei strittige Entscheidungen zu Ungunsten der Münchner konnten als vertretbar eingestuft werden.

Für Vincic ist das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag der 30. Champions-League-Einsatz. In dieser Saison leitete er bereits vier Partien in der Königsklasse - darunter auch Lazios 1:1 gegen Atletico Madrid zum Auftakt der Gruppenphase. Vincic, der seit 2010 auf der FIFA-Liste steht, seit 2016 regelmäßig in der Königsklasse aktiv ist und seit 2019 sogar zu den Elite-Schiedsrichtern der UEFA gehört, leitete übrigens im Mai 2022 auch das hochspannende Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers (5:4 i.E.).

Vincic-Rot kostet Sané drei Länderspiele

Mit Leroy Sané hat ein Bayern-Profi indes noch frischere Erinnerungen an Vincic. Allerdings keine guten: Der Slowene schickte den Offensivspieler beim 0:2 der DFB-Elf in Wien im vergangenen November vorzeitig zum Duschen, weil sich Sané kurz nach Wiederanpfiff eine Tätlichkeit gegen den Österreicher Phillipp Mwene vom FSV Mainz 05 geleistet hatte.

Sané wurde infolgedessen für drei Länderspiele gesperrt, auch eine Berufung hatte keinen Erfolg, sodass der Münchner die wichtigen Vorbereitungsspiele gegen Vize-Weltmeister Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) auf die Heim-EM im Sommer definitiv verpassen wird.