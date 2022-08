Paqarada beweist Haltung

Sein persönlicher Saisonstart geriet mit einem Tor und zwei Vorlagen gewohnt effektiv. Die jüngsten beiden Auftritte aber würde St. Paulis Kapitän Leart Paqarada vermutlich am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen. Sowohl beim 0:2 in Rostock als auch beim 2:2 gegen Paderborn stand der Linksverteidiger bei jeweils einem Gegentor Pate. Und es gab ein weiteres Missgschick.

Als es am Samstag gegen den Spitzenreiter kurz nach der Pause Elfmeter gab, übernahm der 27-Jährige die Verantwortung, obwohl er vor dem 0:1 ausgerutscht war und in seinen Offensivaktionen ungewohnt unpräzise war. "Ich habe mich gut gefühlt", begründet er verrät aber: Der Fehlschuss wurmt mich sehr. Eigentlich habe ich den Ball gut getroffen.“ Janik Huth parierte dennoch - "weil ich nicht hochschaue und nicht sehe, dass sich der Torwart schon in die Ecke bewegt hat. Es tut mir leid für die Mannschaft." Zumal diese nach dem desillusionierenden Auftritt in Rostock eine deutliche Leistungssteigerung nachwies, die grundsätzlich mehr als nur einen Punkt verdient gehabt hätte.

An Paqaradas Haltung, in dieser Spielzeit als einer der verbliebenen Routiniers noch mehr Verantwortung als zuvor zu übernehmen, ändert der verschossene Strafstoß indes nichts. "Ich werde wieder schießen", sagt er, "und ich wäre auch in diesem Spiel wieder angetreten, wenn es einen weiteren Elfmeter für uns gegeben hätte." Damit verkörpert der Kosovare exakt jene Widerstandsfähigkeit, mit der St. Pauli auch nach dem späten 1:2-Schock in der Nachspielzeit zurückgeschlagen hat. "Wer meine Mannschaft ein bisschen kennt", rühmt Trainer Timo Schultz, "der weiß, dass es uns nie an Willen und Bereitschaft mangelt."