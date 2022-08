Papela verlängert in Mainz und wechselt nach Sandhausen

Merveille Papela spielt ab sofort für den SV Sandhausen. Die Kurpfälzer leihen den Mittelfeldmann für die laufende Saison von Mainz 05 aus - ohne Kaufoption.

Mit dem Junioren-Nationalspieler Merveille Papela, der 28-mal für deutsche Auswahlmannschaften auflief, will sich der SVS im Mittelfeld nochmal breiter aufstellen, wie Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des Zweitligisten, in einer Mitteilung erklärt. Der achte Sandhäuser Neuzugang sei "ein junger, hungriger Spieler". "Mit seinen Einsätzen in der Bundesliga bei Mainz 05 und den Junioren-Nationalmannschaften kann er bereits in jungen Jahren viel Erfahrung vorweisen", so Kabaca weiter.

Der gebürtige Mainzer Papela kam im Jugendbereich vom TSV Schott Mainz zu den 05ern und durchlief die Nachwuchsabteilung. In der Saison 2020/21 kam er zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz, fünf weitere folgten. Hauptsächlich kam der 21-jährige aber in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Schwartz: "Das macht uns variabler"

In Sandhausen will er nun vor allem Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln: "Ich denke, der SVS ist hierfür eine top Adresse." Gut sei auch der Austausch mit Cheftrainer Alois Schwartz gewesen, der sich viel von Papela erwartet: "Mit Merveille haben wir einen Spieler verpflichtet, der im Mittelfeld auf mehreren Positionen spielen kann. Das macht uns variabler. Er bringt großes Potenzial mit und wird sich schnell in unsere Mannschaft integrieren, da bin ich mir sicher."

Vor seiner Ausleihe an den Hardtwald hat Papela seinen Vertrag in Mainz bis 2024 verlängert. "Für Merveille und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er die Spielzeit bekommt, die er braucht, um den nächsten Schritt zu machen", sagt 05-Sportdirektor Martin Schmidt. "Wir sind davon überzeugt, dass er in Sandhausen eine wichtige Rolle einnehmen, noch stärker zu uns zurückkehren und in Zukunft ein wichtiger Spieler für Mainz 05 werden wird. Entsprechend haben wir bei dieser Leihe auch von einer Kaufoption abgesehen."