Pantovic zur Elfmeter-Szene: "Mein Gott, passiert halt"

Im Spiel des VfL Bochum bei Mainz 05 nahm sich Sebastian Polter nach dem Elfmeterpfiff beim Stand von 0:0 den Ball und scheiterte. Dabei hatte sich Milos Pantovic zunächst angenähert. Nach der 0:1-Niederlage äußerten sich die Beteiligten.

Der perfekte Start ins neue Jahr ist dem VfL Bochum nicht gelungen. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Wolfsburg vergangene Woche hat sich das Team von Thomas Reis beim 1. FSV Mainz 05 knapp geschlagen geben müssen. Jedoch hätte die Partie für die Mannschaft aus dem Ruhrpott auch anders verlaufen können.

Denn nach gut einer halben Stunde ertönte ein Pfiff: Weil Stefan Bell Sebastian Polter im Strafraum etwas im Weg stand und dieser den Kontakt dankend annahm, entschied Referee Frank Willenborg auf Elfmeter. Der Gefoulte schoss selbst - schwach, weswegen Robin Zentner zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Karriere parierte.

Polter "tut es leid" - Szene abgehakt

Doch damit nicht genug: Eigentlich war nicht Polter, sondern Milos Pantovic zuerst am Ball, nach einer Diskussion schoss am Ende der Deutsche. Auf die Situation angesprochen, beteuerte Polter bei "Sky" nach Abpfiff zunächst: "Es tut mir leid für die Mannschaft, dass ich verschossen habe." Er schob aber auch nach, sich nicht für die Entscheidung rechtfertigen zu wollen. "Ich habe gegen Dortmund getroffen. Auch sonst habe ich schon viele Elfmeter geschossen." Zwar seien auch Fehlschüsse dabei gewesen, doch "das gehört im Fußball dazu", so Polter, der die Szene bereits abgehakt hatte.

Pantovic jedenfalls hegte keinen Groll. "Nein, ich war nicht eingeteilt", entgegnete er auf Nachfrage. Der Siegtorschütze der vergangenen Woche habe sich schlicht "sicher gefühlt aufgrund der letzten Wochen. Aber dann hat sich 'Polte' den Ball schnell genommen, weil er den letzten Elfmeter gemacht hat." Zum schlechten wie verschossenen Elfmeter meinte der Serbe klar: "Mein Gott, das passiert halt. Weiter geht's, Mund abwischen."

"Schauen wir, wer sie in Zukunft schießt"

Trainer Reis offenbarte abschließend, dass beide Akteure als mögliche Schützen festgelegt sind. "Und ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat, dass der Elfmeter verschossen wurde." Eigentlich seien beide "sichere Schützen - heute hat es halt nicht geklappt". Polter jedenfalls wollte sich nicht aufgeben und sagte: "Es wird in Zukunft auch Elfmeter geben und dann schauen wir, wer sie schießt."