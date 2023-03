Spätes Elfmetergeschenk: Haaland wendet City-Patzer ab

Manchester City hat beim 2023 noch sieglosen Crystal Palace einen Arbeitssieg eingefahren, weil Haaland ein spätes Elfmetergeschenk lässig annahm.

Als Arsenal-Jäger - bei fünf Punkten Rückstand - musste Meister City jagen, was sich beim 2023 noch sieglosen Crystal Palace zunächst einfach zu gestalten schien. Eagles-Keeper Guaita musste bereits in der dritten Minute eine starke Parade gegen Rodri zeigen, nur eine Zeigerumdrehung später schoss Grealish knapp am kurzen Eck vorbei.

Anschließend aber dominierten die Gäste zwar in typischer Manier den Ballbesitz. Ein wirkliches Durchkommen fanden die Skyblues aber selten, weil Palace es gekonnt verstand, nicht zu tief zu verteidigen. Auch wenn die Defensivarbeit auf Kosten der eigenen Offensive ging, die bei der Mannschaft von Patrick Vieira kaum in Erscheinung trat. Nur Zaha schloss im Konter mal ansatzweise aussichtsreich ab (16.), Akanji blockte problemlos.

Haaland und Alvarez schießen drüber

Auf der Gegenseite wurde es gefährlicher, wenn auch zunächst nur sehr selten. Doch Haaland hatte die Führung nach einer knappen halben Stunde auf dem Fuß - am Fünfer unter Bedrängnis einlaufend schoss er den Ball knapp drüber (28.). Ansonsten gelang es Palace, sich vor allem in die Abschlüsse des Norwegers zu werfen - oder einfach störend im Weg zu stehen.

Darauf konzentrierten sich die Hausherren auch nach der Pause. Das Spiel nach vorne fand mit seltenen Ausnahmen gar nicht statt, ein Treffer lag nur vor Guaita in der Luft. In der 57. Minute parierte der Palace-Keeper Fodens Freistoß aufs Torwarteck, wenig später gegen den eingewechselten Alvarez wäre er wohl machtlos gewesen. Doch der Weltmeister schoss nach feiner Ballmitnahme drüber (60.).

Gündogan wird abgeräumt - Haaland eiskalt

Die Citizens versuchten es auf unterschiedlichste Arten und Weisen, nichts wollte am Samstagabend so wirklich funktionieren. Da kam es Guardiola und seinen Mannen gerade recht, dass Olise gegen Gündogan im Strafraum viel zu plump zu spät kam - Haaland nahm das Elfmetergeschenk dankend an und verwandelte zum 1:0-Siegtreffer (78.). Anschließend wehrte sich Palace zwar noch mal beherzt, das aber nicht zwingend genug.

Durch den zähen Auswärtssieg rückt ManCity vorübergehend wieder bis auf zwei Punkte an Arsenal heran, das am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Stadtduell beim starken Aufsteiger Fulham antritt.