Casemiro fliegt erneut vom Platz: Man United nur Remis gegen Southampton

Manchester United ist gegen den Tabellenletzten aus Southampton nicht über eine Punkteteilung hinausgekommen. Beim torlosen Remis machte Casemiros zweiter Platzverweis in seinen vergangenen drei Premier-League-Auftritten den Unterschied.

Auf das verheerende 0:7 in Liverpool ließ Manchester United in der Europa League bereits ein 4:1 gegen Betis folgen. Am Sonntag galt es, auch in der Premier League gegen Southampton eine Reaktion zu zeigen. Ein schwieriges Unterfangen, wie sich schnell herausstellen sollte.

In der ersten Viertelstunde agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe zunächst die Red Devils inklusive großer Rashford-Chance (16.) obenauf waren. Dann aber bissen sich die Saints vorne fest, und Walcott zwang de Gea zu einer Glanzparade (24.).

Aus Gelb wird Rot

Dann die 34. Minute: Casemiro ging mit viel Risiko in einen Zweikampf mit Alcaraz, klar Richtung Ball, rutschte aber etwas unglücklich ab und voll ins Schienbein seines Gegenspielers hinein. Der Referee gab zunächst Gelb, wurde jedoch zum Bildschirm gerufen - und gab nach VAR-Studium Rot!

Für Casemiro der zweite Platzverweis binnen 37 Tagen. Am 4. Februar hatte der 31-jährige Brasilianer Rot gesehen, nachdem er in der Partie gegen Crystal Palace (2:1) einen Gegenspieler gewürgt hatte.

Für Manchester United war der erneute Platzverweis eher ein Wachmacher. In Unterzahl agierten die Red Devils dominanter, ohne allerdings eine ihrer Chancen verwerten zu können. So ging es ohne Tore in die Pause.

Der zweite Durchgang hatte einiges zu bieten: Southampton hatte in Überzahl mehr Ballbesitz, konnte aber zu keinem Zeitpunkt ein echtes Powerplay entwickeln. United zog sich immer wieder zurück und lauerte auf Konter über die pfeilschnellen Offensivkräfte. So setzte die Elf von Erik ten Hag immer wieder Nadelstiche.

Chancen auf beiden Seiten

In einer offenen Partie gab es Chancen auf beiden Seiten: Shaws Versuch wurde im letzten Moment geblockt (64.), Bruno Fernandes traf aus der zweiten Reihe nur den Pfosten (68.). Auf der anderen Seite war Southampton im doppelten Alu-Pech: Erst klatsche Ward-Prowses Freistoß auf die Latte (54.), dann setzte Walk-Peters einen wuchtigen Schuss an den linken Pfosten (70.), außerdem scheiterte Walcott frei vor de Gea am United-Keeper (65.)

Da beide Mannschaften ihre Möglichkeiten nicht nutzten, blieb es am Ende beim torlosen Remis. An der Tabellensituation änderte das nichts: Man United bleibt weiterhin Dritter, die Saints stehen im knappen Abstiegskampf am Tabellenende.