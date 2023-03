Fünfter Liga-Sieg in Serie: Arsenal lässt Stadtrivale Fulham keine Chance

Der FC Arsenal steht weiterhin fünf Punkte vor ManCity an der Tabellenspitze der Premier League. Beim Londoner Stadtrivalen FC Fulham waren die Gunners um den starken Winter-Neuzugang Trossard im ersten Durchgang nicht zu stoppen.

Er war der Mann des Spiels beim Sieg des FC Arsenal bei Fulham: Trossard, im Winter aus Brighton gekommen, leitete einige Angriffe des Spitzenreiters ein. Sogar so erfolgreich, dass dem Belgier mit Ende der ersten Hälfte ein Assist-Hattrick gelang.

Doch der Reihe nach: Das Arteta-Team war von Beginn an gut im Spiel, früh sorgte Gabriel Martinelli für ein Eigentor von Robinson (16.). Dieses wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung aber kassiert. Arsenal war dies egal: Gabriel besorgte nach einer Trossard-Ecke im Getümmel das 1:0 per Kopf (21.).

Bis zum Pausenpfiff dominierte der Gast weiterhin. Nur fünf Minuten nach der Führung nickte Gabriel Martinelli nach einem Fehler des überforderten Robinson zum 2:0 ein (26.), Xhaka vertändelte nach - natürlich - einem tollen Trossard-Pass und scheiterte an Ex-Kollege Leno im Tor (36.). Nachdem dessen Nachfolger Ramsdale Pereira eingeladen hatte und im Glück gewesen war (42.), durfte schließlich auch der Kapitän ran. Ödegaard schoss nach Robinsons Fehler links unten ein.

Fulham im Lattenpech

Mit der 3:0-Führung im Rücken schaltete Arsenal nach Wiederanpfiff einen Gang runter. Die Cottagers fanden besser rein und prüften Ramsdale immer wieder. Der Keeper hatte stets die Oberhand, auch gegen de Cordova-Reid (69.). Nach der folgenden Ecke köpfte Mitrovic das Leder zudem an die Latte (71.).

Gabriel Jesus feiert Comeback und scheitert an Leno

In der Schlussphase kam es schließlich noch zu einer schönen Szene: Gabriel Jesus, der sich bei der WM mit Brasilien verletzt hatte, feierte sein Comeback und wurde in Minute 77 eingewechselt. Der Angreifer hatte sogar noch eine Chance, scheiterte allerdings an Leno (85.), es blieb beim 3:0. Die Gunners haben also weiter fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger ManCity.