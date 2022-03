Paderborns Platte verlängert langfristig - "Beeindruckende Quote spricht für sich"

Felix Platte (26) hat seinen Vertrag beim SC Paderborn bis Sommer 2025 verlängert. Eine Tatsache, die Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth gutheißt.

"Wir freuen uns sehr, dass Felix seine weitere Zukunft beim SC Paderborn 07 sieht. Mit seiner Wucht und seiner Kopfballstärke ist er ein Typ Stürmer, den sich viele Vereine wünschen", wird Wohlgemuth auf der Website der Ostwestfalen zitiert.

In der Tat würden sicherlich viele Teams einen wie den in Höxter geborenen Angreifer begrüßen. In seiner bis dato besten Saison schoss Platte in der 2. Liga bereits acht Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Daher sagt Wohlgemuth: "Seine beeindruckende Tor- und Vorlagenquote in dieser Saison spricht für sich."

"Im besten Fußballer-Alter" soll auf die beste Zweitliga-Saison Vieles folgen

Platte, der bereits in der Jugend für den SCP spielte und über Schalke 04 und Darmstadt im Sommer zurück zum SCP fand, erhält eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2025. "Felix ist im besten Fußballer-Alter und hat als Kind der Region eine enge Beziehung zu unserem Verein", schloss Wohlgemuth.