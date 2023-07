Paderborn: Vize-Kapitän Leipertz zieht sich Meniskuseinriss zu

Der SC Paderborn muss vorerst ohne seinen Vize-Kapitän Robert Leipertz auskommen. Der 30-Jährige hat sich einen Meniskuseinriss zugezogen und muss eine "längere Pause" einlegen, wie der Zweitligist vermeldet.

Erst am Dienstag wurde Robert Leipertz von Trainer Lukas Kwasniok in den fünfköpfigen Mannschaftsrat des SC Paderborn berufen, zudem ist der Mittelfeldspieler erster Vertreter des neu gewählten Kapitäns Jannik Huth. Doch sein neues Amt wird der 30-Jährige, der im Sommer 2022 vom 1. FC Heidenheim an die Pader wechselte, vorerst nicht auf dem Platz ausüben können.

Denn wie die Ostwestfalen am Mittwochvormittag vermeldeten, hat sich Leipertz verletzt. "Eine eingehende Untersuchung brachte das Ergebnis, dass sich der Offensivspieler einen Meniskuseinriss am rechten Knie zugezogen hat", schreibt der SCP in einer Vereinsmitteilung. Leipertz, der in der vergangenen Spielzeit 30 Partien für den SCP absolvierte und dabei elf Tore sowie drei Assists zum sechsten Platz seines Teams beisteuerte, wird damit mindestens den Saisonstart am 30. Juli gegen die SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr), wohl aber weitaus mehr Spiele verpassen.

Wie lange der erfahrene Offensivspieler (219 Zweitligaspiele, 51 Tore) seinem Team genau fehlen wird, ist noch nicht abzusehen und hänge "vom Heilungsprozess ab". Die Ausfallzeit kann je nach Grad der Verletzung und Genesungsverlauf zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten liegen. In Paderborn geht man allerdings von einer "längeren Pause" aus.