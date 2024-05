Paderborn verpflichtet Bäuerle von Leverkusen

Der SC Paderborn hat Anton Bäuerle von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 19-jährige Linksfuß stand in den letzten beiden Jahren beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen unter Vertrag.

Der SCP hat Anton Bäuerle unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige kommt von Bayer Leverkusen an die Pader. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösemodalitäten machten die beiden Vereine keine Angaben.

"Wir wollen Anton in bewährter Form schrittweise an den Profifußball heranführen. Er wird zunächst in unserer U-21-Mannschaft zum Einsatz kommen und von Anfang an engen Kontakt zu unserem Profikader haben", erklärt SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber den Plan mit dem Youngster.

Stammspieler in Leverkusens U 19

Bäuerle kickte bei der Werkself zuletzt in der U-19-Junioren-Bundesliga. Der gebürtige Stuttgarter kam dabei in allen 26 Saisonspielen zum Einsatz und steuerte drei Treffer zu Platz drei in der Staffel West zum dritten Platz bei.

Seine Karriere hat er über den TSV Birkach, den SV Sillenbuch und schließlich die Stuttgarter Kickers gestartet, ehe er vor zwei Jahren in die Nachwuchsabteilung von Bayer 04 gewechselt war. In der U 18 und U 19 des DFB kommt er auf jeweils einen Einsatz.

Der SC Paderborn hatte zuletzt schon Tjark Scheller (Abwehr, FC St. Pauli II) und Felix Götze (Mittelfeld, Rot-Weiss Essen) als Neuzugänge vorgestellt.