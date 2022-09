Paderborn gegen Regensburg ohne Heuer

Zweites Heimspiel in Folge für Tabellenführer SC Paderborn: Die Ostwestfalen empfangen am Samstag Jahn Regensburg und vermelden auf der Spieltags-Pressekonferenz den Ausfall einer Stammkraft.

Am Samstag erstmals nicht in Paderborns Startelf: Jannis Heuer (li.), hier gegen Kai Brünker. IMAGO/PaetzelPress

Lukas Kwasniok muss beim Heimspiel gegen Regensburg (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Dauerbrenner Jannis Heuer verzichten: "Er hat sich einen Bänderriss zugezogen", verkündete der SCP-Coach am Donnerstag. Das Personalpuzzle könnte sich für den 41-Jährigen noch erweitern: Auch hinter dem Mitwirken von Raphael Obermair steht aus privaten Gründen ein Fragezeichen, genau wie bei Stürmer Felix Platte, der zwei Tage nicht trainiert hat.

Wer ersetzt Heuer?

"Wir haben trotz der Ausfälle in der Defensive keinen Engpass. Somit werden wir an unserer Grundordnung festhalten", kommentierte Kwasniok den personellen Aderlass. Obwohl in Uwe Hünemeier nach seiner Platzwunde ein möglicher Ersatz für Heuer nicht zur Verfügung stehen wird, hat der Trainer genügend Kandidaten (Jasper van der Werff, Tobias Müller) für die normalerweise praktizierte Dreierkette. Und auch das Fehlen von Obermair sowie Platte wüsste Kwasniok zu kompensieren.

Sie können jedem Gegner weh tun und Tore erzielen. Lukas Kwasniok über Regensburg

Im Duell des Ligaprimus gegen die angeschlagenen Regensburger, die seit fünf Spielen ohne Sieg (0/2/3) und Treffer sind, ist Paderborn zumindest nominell klarer Favorit. Kwasniok aber warnt: "Regensburg hat ein sehr intelligentes Anlaufverhalten und verteidigt das eigene Tor leidenschaftlich." Von der Torlos-Serie des SSV lässt sich der Paderborner Coach nicht blenden: "Sie können jedem Gegner weh tun und Tore erzielen."