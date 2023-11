Paderborn "fast peinlich": Kwasniok will genau hinschauen

Große Abwehrschwächen, gar "fast schon peinliche" Auflösungserscheinungen kennzeichneten das Spiel des SC Paderborn zuletzt. Trainer Kwasniok schaut im Training nun noch genauer hin.

Ein 1:3 gegen Nürnberg, gar ein 1:4 in Elversberg inklusive phasenweiser Auflösungserscheinungen - der SC Paderborn hat derzeit offensichtlich ein großes Problem, seine Defensive dicht zu bekommen. Die Konsequenz: Die Ostwestfalen sind vor dem Duell mit Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den zwölften Rang abgerutscht. Unten ist plötzlich näher als oben.

Unser Kernproblem war, dass wir uns vorher besser gesehen haben als Elversberg. Lukas Kwasniok

"Das waren nach der Pause 15 erbärmliche und fast schon peinliche Minuten", sagte Lukas Kwasniok am Samstag über die furchtbare Phase im SCP-Spiel in Elversberg - um am Dienstag auf dem Trainingsgelände noch einmal deutlich zu werden: "Unser Kernproblem am Wochenende war, dass wir uns vorher besser gesehen haben als Elversberg. Wir müssen den Hunger wieder rauskitzeln."

Leipertz: "Haben uns den Schneid abkaufen lassen"

Einstellungssache also, was auch Robert Leipertz in der "Neuen Westfälischen" bestätigte. "Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen", sagte der Mittelfeldspieler.

Kwasniok hatte seinen Defensivverbund kurz vor dem Anpfiff an der Kaiserlinde umstellen müssen. Visar Musliu hatte sich beim Aufwärmen verletzt - für ihn begann Tobias Müller. Der 30-Jährige kam wie auch der erstaunlicherweise erneut in der Dreierkette aufgebotene David Kinsombi mit den schnellen Kontern der Hausherren nie zurecht. Mit nur vier Gegentreffern waren die Ostwestfalen unter dem Strich noch gut bedient.

Ansonsten war auch nach vorne lediglich Stückwerk zu sehen. Von beiden Flügeln ging keinerlei Gefahr aus. Auch von einem planmäßigen Anlaufen des Gegners konnte keine Rede sein.

Muslija und Grimaldi bemühten sich

Was lässt darauf hoffen, das der SCP gegen Hannover die Kurve bekommt, das derzeit Siebter und durchaus ambitioniert ist? Zumindest zeigten Florent Muslija und Adriano Grimaldi nach ihren Einwechslungen ihr Bemühen. Kwasniok indes will in den Trainingseinheiten in dieser Woche genau darauf schauen, wie die Reaktion seiner Schützlinge auf den Tiefschlag von Elversberg aussieht - und wird "daraufhin Entscheidungen treffen". Veränderungen an der Startformation kämen nicht überraschend.