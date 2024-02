Paderborn bindet "Leistungsträger" Obermair langfristig

Kurz vor seinem 50. Zweitliga-Spiel im Trikot des SC Paderborn gibt es für Raphael Obermair einen weiteren Grund zum Feiern: Der 27-Jährige hat beim Zweitligisten eine langfristige Vertragsverlängerung unterschrieben.

Kein Spieler hat in der laufenden Saison mehr Minuten im Trikot des SC Paderborn abgerissen als Raphael Obermair. 1529 Minuten verteilt auf 19 Spiele sind es in der Spielzeit 2023/24, nur am 3. Spieltag musste er verletzt passen. Kein Wunder also, dass SCP-Sportchef Benjamin Weber von einem "echten Leistungsträger" spricht, wenn er von seinem variablen Mittelfeldspieler schwärmt.

Zu diesem habe er sich seit seiner Ankunft in Paderborn im Sommer 2022 aus Magdeburg entwickelt, betont Weber in einem Vereinsstatement am Dienstag, in dem die Belohnung für die Leistungen des 27-Jährigen bekanntgegeben wurde: Der SCP hat den Vertrag mit Obermair vorzeitig verlängert.

Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Tabellensiebte der 2. Liga keine Angabe, dennoch freut man sich in Paderborn, "längerfristig auf einen wichtigen Leistungsträger bauen" zu können. "Rapha hat sich in Paderborn hervorragend entwickelt und einen hohen Stellenwert im Team erarbeitet", sagt Weber weiter. Obermair sei "immer zuverlässig" und "flexibel einsetzbar".

SCP-Jubiläum am Samstag

In der laufenden Saison stand der Deutsch-Philippine meistens im rechten Mittelfeld beziehungsweise als Schienenspieler auf der rechten Außenbahn, aber auch als Rechts- sowie als Linksverteidiger in einer Vierer-Abwehrkette auf dem Rasen. In 17 seiner 19 Ligaeinsätze durfte er von Beginn an ran, dabei kommt er auf einen kicker-Notenschnitt von 3,15, erzielte zwei Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

Auch am vergangenen Wochenende glänzte er mit einem Assist beim 4:3-Sieg gegen Düsseldorf (kicker-Note: 2,0), es war sein insgesamt 49. Auftritt in der 2. Liga für Paderborn. Im nächsten Auswärtsspiel in Kaiserslautern am kommenden Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte Obermair also mit seinem 50. Zweiliga-Spiel im SCP-Trikot sein Jubiläum feiern. Viele weitere sollen noch folgen.