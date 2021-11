Paciencia absolviert Teile des Frankfurter Mannschaftstrainings

Goncalo Paciencia ist am Dienstag ins Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt zurückgekehrt, hat aber noch nicht das komplette Programm abgespult. Christopher Lenz hingegen fehlte weiterhin, auch Sebastian Rode trainierte nur individuell.

Nach der in jederlei Hinsicht misslungenen Leihe zu Schalke 04 in der vergangenen Saison kommt Goncalo Paciencia auch nach seiner Rückkehr zur Eintracht auf keinen grünen Zweig. Der Portugiese musste sich lange in Geduld üben, ehe er im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus vor knapp vier Wochen erstmals von Beginn an auflaufen durfte und sich für weitere Einsätze empfahl. Bereits drei Tage später stand er in Bochum erneut in der Startelf, verschoss jedoch in der Anfangsphase einen Strafstoß und musste schon vor der Halbzeit wegen einer muskulären Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Am Dienstagnachmittag kehrte der Stürmer ins Training zurück und absolvierte zumindest den ersten Teil mit der Mannschaft, im weiteren Verlauf machte er während eines Trainingsspiels einige individuelle Lauf- und Schussübungen. Ob Paciencia schon am Sonntag in Freiburg in den Kader zurückkehren kann, bleibt abzuwarten.

Lenz und Rode trainieren nach wie vor nur individuell

Definitiv fehlen wird Lenz, der bereits seit Mitte September wegen einer muskulären Verletzung ausfällt. Die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining während der Länderspielpause scheint sich zu zerschlagen, auch am Dienstag trainierte der Neuzugang von Union Berlin lediglich individuell im Profi-Camp.

Dort absolvierte auch Kapitän Sebastian Rode ein eigenes Programm. Der Mittelfeldspieler kam zuletzt zwar einige Male als Joker zum Einsatz, doch die Belastung muss nach einem im August vorgenommenen arthroskopischen Eingriff am linken Knie sehr genau dosiert werden.