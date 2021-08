Pacho-Transfer erst einmal geplatzt

William Pacho befand sich seit längerer Zeit in der Warteschleife für einen Transfer zu Borussia Mönchengladbach (der kicker berichtete). Medien in Ecuador melden nun, dass der Transfer des 19 Jahre alten Innenverteidigers gescheitert ist. Aber: Ist das letzte Wort wirklich schon gesprochen?

Wie "Radio Diblu FM" und "Marca90" berichten, kommt der Pacho-Transfer nicht zustande, weil die Borussia aus finanziellen Gründen einen Rückzieher gemacht habe. Von seinem Klub Independiente del Valle war Pacho bereits Ende Juli verabschiedet worden, als Ziel galt ganz klar die Borussia, doch nun soll der talentierte Innenverteidiger fürs Erste wieder ins Training bei seinem Heimatklub einsteigen. Als Ablöse stand ein Betrag von drei Millionen Euro im Raum, ebenso ein Vierjahresvertrag für den Juniorennationalspieler.

Mitte Juli hatte der kicker über das Interesse der Borussia berichtet. Zwar schien der Transfer grundsätzlich auf den Weg gebracht, doch trotz der weit fortgeschrittenen Verhandlungen blieben offenbar auch in der Folgezeit Details des Deals noch ungeklärt. In der vergangenen Woche wurde Sportdirektor Max Eberl auf der Pressekonferenz zum Stand in Sachen Pacho gefragt. Ob der Abwehrspieler demnächst Borusse werde? "Das kann ich noch nicht sagen, weil wir noch nichts fixiert haben", lautete Eberls Antwort. "Es ist natürlich so, dass wir uns vorbereiten. Wir haben mehrere Gedanken im Kopf, und sicherlich gibt es auch Gedanken, junge Spieler dazu zu nehmen. Das ist immer eine Variante. Aber am langen Ende müssen wir schauen, was passiert. Wir haben mit Luca Netz, mit Koné, mit dem Trainer und dem Trainerstab schon investiert, Hannes Wolf nicht zu vergessen, und jetzt geht es darum zu schauen, was passiert noch auf dem Markt - und ob wir noch reagieren können oder wollen. "

Fakt ist: Auf der Abgangsseite tat sich bei der Borussia seitdem nichts. Weder Denis Zakaria spülte bisher eine Einnahme in die Kasse noch wurde ein anderer Leistungsträger für gutes Geld abgegeben. Frische Mittel standen dadurch nicht zur Verfügung - auch ein Grund, warum Pacho weiter in der Wartschleife festhing. Nicht ausgeschlossen aber, dass bis zur Schließung des Transferfensters doch noch Bewegung in die Abgangsseite kommt, ob durch einen Verkauf von Zakaria, Jonas Hofmann (Kandidat beim FC Bayern) oder vielleicht sogar einen anderen Borussen. Neue Einnahmen könnten womöglich auch für Pacho die Tür wieder öffnen.

In Ecuador heißt es, Independiente del Valle hat inzwischen ein Schreiben an die Borussia versendet mit der Bitte um Klärung des Sachverhalts.